Expertos en coches hablan alto y claro sobre los mejores modelos del 2025

Determinar cuál ha sido el coche más importante de 2025 no fue una tarea sencilla ni siquiera para quienes pasan el año probando decenas de modelos. En un debate entre expertos del sector del canal de YouTube coches.net, surgieron nombres muy distintos, desde deportivos extremos hasta eléctricos urbanos, reflejando un año marcado por la diversidad de propuestas y enfoques.

Deportivos y eléctricos que marcaron el año

Entre los primeros modelos destacados, uno de los participantes comentó que, tras muchas pruebas, tenía claro un referente muy concreto: “Sin lugar a dudas, un Porsche 911 Turbo S, pepinaco y además descapotable”. Sin embargo, añadió que también dudaba entre propuestas muy distintas, como un modelo urbano eléctrico: “Yo creo que me quedaría con el BYD Dolphin Surf, pequeñito, puede ser potente para ciudad y en ese color amarillo lima, la verdad es que exquisito”.

Otro de los expertos puso el foco en un SUV eléctrico de nueva generación y explicó por qué le había sorprendido especialmente. Según relató, “el nuevo BMW X3” le había gustado “muchísimo porque además de ser eléctrico, tiene una buena autonomía, más de 800 km”. Tras probarlo, añadió que “se veía bien acabado, bien equipado y funcionaba muy bien”, y definió la experiencia como “un soplo de aire fresco”.

Novedades de marcas generalistas y experiencias extremas

La conversación también giró hacia lanzamientos recientes de marcas generalistas. Una de las voces señaló que Nissan había sido una de las sorpresas del año, al recordar que “en menos de dos meses ha lanzado dos nuevos modelos”. Entre ellos mencionó “el nuevo Nissan Micra, la sexta generación, tan chic con esos faros redondos”, y también “la sexta generación del Nissan Leaf, el primer eléctrico que se fabricó en masa”.

Más allá de los coches de calle, los expertos compartieron algunas de las experiencias más impactantes del año. Uno de los momentos más destacados fue la prueba del “Volkswagen Golf R sobre un lago helado en la Laponia de Suecia”, un escenario que definieron como “ideal para exprimir sus 333 caballos”. A esto se sumó la conducción de “la gama Porsche GT en el circuito de Estoril”, una experiencia que calificaron sin rodeos como “la leche”.

Prototipos, iconos y el coche que más impresionó

En el tramo final del debate, el foco se trasladó a modelos más exclusivos y prototipos. Una de las expertas explicó que, para ella, hubo dos coches clave en 2025. El primero fue “el Cupra Tindaya, un prototipo de momento, pero que adelanta un nuevo modelo que abrirá un nuevo segmento por encima del Formentor”. Añadió que este proyecto incorporaba “alguna revolución en tema de tecnología y materiales”.

El segundo fue descrito como una reinterpretación muy fiel de un icono: “el Renault 5 Turbo 3E”, del que destacó que “visualmente no puede ser más parecido” al original. No obstante, al ser preguntado por el coche que más le había impresionado personalmente en 2025, otro de los expertos fue claro: “Si a mí me dices cuál fue el coche que más me impresionó en 2025, fue el Alfa Romeo 33 Stradale”. Tras probarlo en circuito, concluyó que la experiencia había sido tan intensa que “es como si lo hubiese vivido”.