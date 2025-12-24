Un transportista autónomo de mercancía revela un dato sorprendente sobre su salario: “Al final del trimestre te roban el 50%”

El transportista añadió que el sistema debería ser más progresivo, especialmente para quienes tienen ingresos bajos o irregulares.

El trabajo como transportista autónomo en el sector de mercancías y montaje de muebles puede parecer rentable sobre el papel, pero la realidad es más compleja. Así lo explicó un profesional del sector durante una charla en el canal de YouTube TalentMatch, donde detalló sus ingresos reales, las dificultades del día a día y el impacto que tienen los impuestos en su salario final.

Ingresos variables y sin estabilidad garantizada

El transportista explicó que su salario mensual puede situarse entre los 2.000 y 3.000 euros cuando el trabajo acompaña. Sin embargo, añadió que esa cifra no es constante y que hay meses en los que los ingresos pueden caer hasta los 1.000 euros, una variabilidad que complica la planificación económica.

Según comentó, esta falta de estabilidad es una de las características más duras del trabajo por cuenta propia. A diferencia de un empleo asalariado, el ingreso depende directamente del volumen de trabajo y de los gastos asociados a la actividad, lo que reduce el margen real disponible.

Un sector con márgenes ajustados

Al ser preguntado por si considera que el sector está bien pagado, el transportista afirmó que no. Explicó que muchos autónomos trabajan con márgenes muy reducidos, lo que limita tanto su propio beneficio como la capacidad de ofrecer mejores condiciones a posibles empleados.

Añadió que, en muchos casos, los autónomos no pueden pagar lo que consideran justo o lo que realmente merece el puesto de trabajo. Según señaló, esta situación termina afectando a todo el sector, ya que dificulta la profesionalización y la mejora de las condiciones laborales.

La carga fiscal y la burocracia como principales obstáculos

Entre las mayores dificultades de hacerse autónomo, el transportista destacó la burocracia inicial y, sobre todo, la carga fiscal. Afirmó que, de lo que genera a lo largo del trimestre, “al final te roban el 50%”, una expresión con la que quiso subrayar el fuerte impacto de los impuestos.

Según explicó, considera que el sistema debería ser más progresivo, especialmente para quienes tienen ingresos bajos o irregulares. En su opinión, no tiene sentido que una persona que gana entre 1.500 y 1.600 euros como autónomo termine pagando casi la mitad en impuestos, mientras que esa presión fiscal debería ajustarse mejor hasta alcanzar determinados niveles de ingresos.