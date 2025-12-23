El Director General de la DGT, alto y claro: "La baliza V16 solo es el principio"

La llegada de la baliza V16 conectada ha centrado buena parte del debate sobre seguridad vial, pero desde la Dirección General de Tráfico dejan claro que no se trata de una medida aislada. Para Pere Navarro, director general de la DGT, este dispositivo es únicamente el primer paso de una estrategia más ambiciosa que busca transformar la señalización tradicional en un sistema inteligente, capaz de avisar en tiempo real de cualquier situación de riesgo en la carretera.

La baliza V16 como punto de partida

En una entrevista en el programa Espejo Público, Navarro explicó que la sustitución definitiva de los triángulos de emergencia por la baliza V16 conectada abre la puerta a una nueva etapa. Este elemento envía automáticamente su ubicación a la plataforma DGT 3.0, lo que permite generar avisos inmediatos para el resto de conductores.

Los navegadores, las aplicaciones de tráfico y los paneles informativos pueden advertir de una avería o un accidente incluso antes de que el conductor llegue al punto exacto.

Conos y señales que también estarán conectados

El responsable de Tráfico adelantó que el siguiente paso serán otros elementos habituales en la carretera, como los conos o determinadas señales temporales. “Después de esto vienen los conos conectados, que informarán de trabajadores en la carretera, pruebas deportivas o transportes especiales”, señaló.

La idea es que estos dispositivos funcionen con la misma lógica que la baliza V16: al activarse, envían su señal a la DGT 3.0 y esta la distribuye de forma automática. Así, un conductor podrá recibir un aviso previo de que más adelante hay operarios trabajando, un evento deportivo que afecta a la vía o un vehículo de grandes dimensiones circulando a baja velocidad.

Ganar tiempo y reducir riesgos

Uno de los objetivos clave de este sistema es aumentar el margen de reacción. Frente a la señalización clásica, que obliga a detectar el peligro a simple vista, la conectividad permite anticiparse. Saber con antelación que hay una incidencia en la carretera facilita reducir la velocidad, cambiar de carril o extremar la precaución con tiempo suficiente.

Navarro insistió en que estos avisos no dependerán de una gestión manual constante, sino que estarán pensados para funcionar de manera automática y en tiempo real. “Te avisarán de que hay trabajadores o un evento a tanta distancia”, explicó.