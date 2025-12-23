Adri, profesor de autoescuela: "Esto hay que hacer para evitar un accidente por aquaplaning"

Circular bajo la lluvia exige algo más que reducir la velocidad. En determinadas condiciones, el vehículo puede perder adherencia de forma repentina y provocar una situación de auténtico peligro. Adri, profesor de Hoy Voy Autoescuelas, ha compartido en TikTok una explicación clara y directa sobre el aquaplaning, un fenómeno que aparece cuando los neumáticos dejan de evacuar el agua correctamente y el coche empieza a deslizar sin control.

Qué es el aquaplaning y por qué ocurre

El aquaplaning aparece cuando se forma una fina capa de agua entre el neumático y el asfalto, impidiendo el contacto directo con la carretera. En ese momento, el vehículo deja de responder con normalidad, la dirección se vuelve imprecisa y el coche puede empezar a “flotar”.

Según explica el instructor, esta situación se da cuando el neumático no consigue expulsar toda el agua acumulada en la calzada.

El primer gesto clave: actuar sobre la velocidad

Ante una pérdida de control provocada por el aquaplaning, Adri lo tiene claro: cualquier cambio de velocidad debe hacerse con suavidad. “Lo primero que hay que hacer es si queremos cambiar la velocidad, es soltar el pedal muy lentamente", expresa.

Soltar el acelerador de golpe o frenar de forma brusca solo empeora la situación y aumenta el riesgo de perder completamente el control.

Cómo sujetar el volante para evitar un trompo

El segundo punto fundamental tiene que ver con la dirección. El profesor insiste en mantener el volante firme, sin movimientos bruscos hacia ningún lado. Girar de manera repentina puede provocar que, cuando las ruedas recuperen contacto con el suelo, el coche salga despedido de su trayectoria y termine haciendo un giro incontrolado.

Paciencia hasta que el coche recupere adherencia

La clave, según el instructor, está en no forzar al vehículo mientras las ruedas no apoyan correctamente sobre el asfalto. Con una reducción progresiva del acelerador y una dirección estable, se aumenta la probabilidad de que, al volver a tocar el suelo, el coche siga recto y sin sobresaltos.

Cualquier acción brusca en ese instante crítico puede convertir un susto en un accidente grave.