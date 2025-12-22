Takashi Doi, ejecutivo de Toyota: "Queremos transmitir la diversión de conducir y la pasión por los coches"

Toyota refuerza su apuesta por los deportivos puros con el nuevo GR GT y Takashi Doi, ejecutivo de Toyota y responsable del proyecto, explicó en la presentación que el objetivo principal pasa por captar el interés de los aficionados con un modelo que busca revivir la emoción al volante en un momento clave para la marca.

Las declaraciones de Takashi Doi sobre la gama deportiva de Toyota

Takashi Doi, ejecutivo de la empresa japonesa, destacó durante el evento celebrado cerca del monte Fuji que el equipo desea “transmitir la diversión de conducir y la pasión por los coches”. Estas palabras engloban el espíritu del nuevo GR GT y su versión de competición GT3.

El directivo insistió en que Toyota crea “coches destinados a ganar”. Esta filosofía guía el desarrollo paralelo del modelo de calle y el de carreras, con un enfoque claro en el rendimiento real sobre el asfalto y en los circuitos internacionales.

Doi añadió: "Esto va de respetar y volver a lo básico. Embalaje y centro de gravedad más bajo. Rigidez. Y aerodinamismo". Estos elementos definen el diseño del GR GT, con chasis de aluminio y motor V8 biturbo de 4 litros.

Toyota cumple la promesa de Akio Toyoda con deportivos emocionantes

La promesa de Akio Toyoda en 2017 de evitar coches aburridos cobra vida ahora con el GR GT. Este lanzamiento materializa años de trabajo en Gazoo Racing y transmite conocimientos técnicos a ingenieros jóvenes, similar a tradiciones japonesas de renovación.

El GR GT incorpora avances como el primer chasis totalmente de aluminio en Toyota y un sistema híbrido con V8 biturbo que supera los 650 CV. Estos detalles técnicos posicionan el modelo como rival directo de superdeportivos europeos y atraen a entusiastas en España.

Esta ofensiva deportiva incluye el regreso del Supra, el GR Corolla, renovaciones en el Land Cruiser y rumores sobre Celica y MR2. Además, el concepto Lexus LFA eléctrico anticipa el futuro, mientras Toyota mantiene viva la pasión por la conducción tradicional.