JuanFran, analista en coches, sobre el modelo de Citröen para quienes buscan espacio sin gastar mucho dinero

En un mercado dominado por SUV cada vez más caros y con menos espacio útil, existen alternativas poco exploradas que parten del mundo industrial y se han sofisticado hasta convertirse en opciones familiares completas. Una de ellas es la Citroën Berlingo, un modelo que, según el analista JuanFran, del canal de YouTube Car Wow España, sigue siendo una alternativa muy competitiva para quienes priorizan espacio, modularidad y polivalencia sin disparar el presupuesto.

Una furgoneta convertida en alternativa familiar

JuanFran explicó que la Citroën Berlingo no debe entenderse como una simple furgoneta de carga pese a conservar un volumen interior similar al de las versiones comerciales. Señaló que está pensada para uso familiar y de ocio, con cinco plazas reales y un enfoque que busca confort y utilidad a partes iguales.

El analista detalló que la Berlingo se vende en dos longitudes, M y XL, y que incluso la versión más compacta ofrece un espacio interior muy generoso para su tamaño exterior. Añadió que el modelo perdió ventas cuando Citroën eliminó las versiones diésel, y que su reintroducción ha sido clave para recuperar interés en el segmento.

Espacio, modularidad y relación calidad-precio

Durante su análisis, JuanFran destacó que uno de los grandes valores del modelo es su habitabilidad. Comentó que ofrece tres asientos traseros independientes con suelo plano, una anchura superior a la de muchos SUV de mayor tamaño y puertas correderas que facilitan el acceso en espacios estrechos.

Sobre el maletero, señaló que la capacidad ronda los 600 L con las cinco plazas en uso, y que puede ampliarse hasta 2,7 m de longitud para objetos largos con los asientos abatidos. También subrayó la modularidad y los diversos compartimentos de almacenamiento repartidos por todo el habitáculo.

También explicó que esta unidad, equipada con prácticamente todos los extras posibles, tiene un precio alrededor de los 32.000 €. Señaló que, frente a muchos SUV de precio similar o superior, la Berlingo ofrece más espacio útil y versatilidad sin penalizar demasiado el coste.

Equipamiento más cercano a un turismo que a un comercial

JuanFran añadió que la versión XTR aporta un nivel de equipamiento elevado, con asientos confort específicos, techo panorámico de cristal y múltiples soluciones prácticas que se acercan a las de un turismo moderno.

Comentó que, aunque algunos plásticos interiores proceden de su origen industrial, el equipamiento compensa esa percepción con asistentes de conducción modernos, conectividad completa y múltiples espacios de almacenamiento bien pensados.

Un diésel pensado para devorar kilómetros

En marcha, JuanFran explicó que la Berlingo con motor diésel de 130 CV y cambio automático EAT8 está claramente orientada a hacer muchos kilómetros. Señaló que la posición de conducción es más cercana a la de un turismo que a la de un SUV, lo que reduce el balanceo y mejora la sensación de aplomo en carretera.

Afirmó que no es un coche deportivo, pero sí un vehículo muy estable y confortable para viajar cargado, con consumos contenidos y buena respuesta en autopista. Reconoció que el aislamiento acústico es ligeramente inferior al de algunos SUV, pero consideró que el equilibrio entre confort, consumo y espacio sigue siendo muy favorable.

JuanFran concluyó que la Citroën Berlingo representa una opción lógica para quienes buscan un coche familiar espacioso, práctico y polivalente por menos dinero que muchos SUV equiparables, y que vale la pena considerarla frente a alternativas más tradicionales del mercado.