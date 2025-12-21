Un taller mecánico, sin pelos en la lengua sobre los errores de ciertas baterías de Tesla hechas en China: "Son irreparables"

La polémica que genera las baterías de Tesla fabricadas en China Wikimedia Commons y EV Clinic

Las baterías representan el componente clave en los coches eléctricos y determinan su autonomía real junto con el valor a largo plazo. El taller mecánico EV Clinic reputado en Europa, alerta ahora sobre errores de ciertas baterías en modelos Tesla hechas en China, que resultan irreparables en la mayoría de casos y provocan preocupación entre propietarios.

La dura crítica de EV Clinic a las baterías chinas de Tesla

El taller mecánico especializado en reparaciones de alto voltaje con sede en Croacia y reconocido en todo el continente, criticó sin rodeos la calidad de las baterías NCM811 producidas por LG en su fábrica de Nanjing, China. Este centro detecta fallos graves en unidades instaladas en Model 3 y Model Y de gran autonomía destinados al mercado europeo de Tesla.

Los expertos destacan una diferencia notable en durabilidad frente a las baterías NCA de Panasonic fabricadas en Estados Unidos. Según sus observaciones, las unidades americanas resisten más de 400.000 kilómetros sin problemas mayores y permiten reparaciones que prolongan su uso efectivo.

En cambio, las baterías de LG muestran fatiga intensa cerca de los 240.000 kilómetros. Los especialistas afirman que en el 90% de intervenciones resulta imposible arreglarlas a nivel de celdas individuales por daños extendidos.

EV Clinic describe el problema con claridad: “La degradación es tan severa que hablamos de daños catastróficos. Estas baterías tienden a fallar en cascada”. Asimismo, pierde más de 20.000 euros al mes en pruebas para verificar si estas baterías chinas admiten arreglos viables.

@evclinic Did you know that cylindrical cells are most sustainable and easiest to repair. ♬ original sound - Long Syrics

Detalles sobre los fallos detectados en estas baterías

La degradación afecta de forma uniforme a todas las celdas en estas baterías Tesla hechas en China, lo que complica cualquier intento de reparación parcial. Cuando un módulo falla, los restantes siguen el mismo patrón poco después y convierten la intervención en algo poco rentable.

Este comportamiento en cascada genera daños que el taller califica como “catastróficos”. Los propietarios con alto kilometraje anual enfrentan riesgos mayores, ya que el reemplazo completo supera con facilidad los 10.000 euros fuera de garantía.

Tesla mantiene silencio oficial ante estas alertas, pese a su acuerdo reciente con LG por 4.300 millones de dólares, válido de 2027 a 2030. Sin embargo, no todas las baterías del fabricante estadounidense presentan idéntico rendimiento, ya que la química y el origen influyen decisivamente en su envejecimiento a largo plazo.