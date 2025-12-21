José, transportista, sobre cuánto gana un camionero que recién empieza en regional y nacional: “Todos los días vuelve a casa”

El trabajo de camionero sigue siendo una de las opciones laborales más demandadas dentro del transporte, especialmente para quienes buscan estabilidad y continuidad. Durante un análisis comparativo de salarios, José, transportista y periodista, explicó cómo son los ingresos de un camionero que recién comienza, tanto en recorridos regionales como nacionales, y qué condiciones marcan la diferencia desde el primer día.

Cuánto cobra un camionero que empieza en España

Según explicó José, en una charla con el youtuber Walter del canal Walter Aniston, un camionero que recién inicia su carrera en España y realiza rutas regionales, es decir, trayectos que permiten volver a casa todas las noches, percibe un salario aproximado de 1.860 euros mensuales. En este tipo de trabajo, el conductor no duerme fuera y mantiene una rutina diaria estable, algo muy valorado por quienes se inician en el sector.

El transportista añadió que este sueldo corresponde a jornadas de unas 48 horas semanales, un horario habitual dentro del transporte regional.

La diferencia entre transporte regional y nacional

La cifra aumenta de forma notable cuando el camionero pasa a realizar rutas nacionales. En ese caso, el salario de entrada se sitúa en torno a los 2.400 euros mensuales, explicó José durante la conversación. La diferencia responde a los mayores desplazamientos y a la exigencia de recorrer largas distancias dentro del país.

El experto señaló que, en comparación con el transporte regional, el trabajo nacional supone un incremento salarial cercano al 69%, aunque implica pasar más tiempo fuera del domicilio.

“Es un trabajo bien pagado desde el inicio”

José subrayó que, incluso en sus primeros pasos, el transporte por carretera ofrece sueldos competitivos en relación con otros sectores. En su opinión, el camión sigue siendo una salida laboral sólida para quienes están dispuestos a formarse y cumplir con los requisitos necesarios, ya que no cualquiera puede acceder directamente a este tipo de empleo.

Además, recordó que el proceso para trabajar como camionero en España exige preparación, cursos específicos y homologación de licencias, pero una vez superados estos pasos, el sector ofrece estabilidad y salarios que permiten vivir con cierta tranquilidad desde el inicio.