El CEO de Volvo, tajante sobre el futuro del motor térmico: “Nadie cree que el diésel y la gasolina vayan a volver”

Para el CEO de Volvo el futuro está en los coches eléctricos Unsplash Omicrono

La transición hacia los vehículos eléctricos avanza sin freno en la industria automovilística global y uno de los grandes referentes no anduvo con rodeos sobre el tema. El CEO de Volvo, Håkan Samuelsson, se mostró tajante al hablar del futuro del motor térmico y afirmó que la apuesta de las marcas va rumbo a la electrificación.

El futuro mundial pertenece a los autos eléctricos

El CEO de Volvo criticó la decisión de la Unión Europea de permitir la venta de coches con motor de combustión después de 2035.

Para el máximo responsable de la firma sueca, el futuro del motor térmico carece de opciones reales a largo plazo. Samuelsson declaró: “No creo que nadie crea que los motores diésel y de gasolina convencionales volverán. El futuro pertenece a los autos eléctricos”.

El CEO insistió en que la industria debe aceptar esta realidad cuanto antes. En su entrevista con Autonews, Samuelsson agregó: "Es mejor adaptarse lo más rápido posible, porque nunca he visto a nadie fortalecerse adaptándose lentamente".

Los desafíos de la electrificación en Europa y España

Volvo firmó en su día una carta para pedir a la UE que mantuviera el veto estricto a los motores térmicos. La marca, propiedad de Geely, destinó importantes recursos a desarrollar vehículos eléctricos, por lo que el cambio normativo perjudica sus planes.

Samuelsson reclama más apoyo político para ampliar la red de puntos de carga en todo el continente: "Estados Unidos llevó al hombre a la Luna en ocho años, por lo que debería ser posible construir la infraestructura de carga en Europa en 10. Me niego a creer que eso sea imposible".