Una moto eléctrica española rompe un récord mundial y deja a todos boquiabiertos: “Los motores de gasolina no podrían hacerlo” Stark Future

La marca con sede en España, Stark Future, acaba de redefinir el motociclismo moderno con un logro impresionante en un volcán en América del Sur.

Su moto eléctrica Stark VARG EX protagonizó una hazaña sin precedentes en territorio chileno y demostró que la tecnología de baterías posee la capacidad necesaria para dominar terrenos donde la mecánica tradicional suele fallar.

Una moto española hace historia en un volcán activo

El piloto suizo Jiri Zag alcanzó la impresionante cifra de 6.721 metros sobre el nivel del mar conduciendo una Stark VARG EX de serie.

El escenario elegido fue el Ojos del Salado, considerado el lugar más difícil de la Tierra para ganar altura debido a sus gradientes brutales.

Según confirma Stark Future, el vehículo subió más alto y sin asistencia externa que cualquier otra máquina jamás fabricada. Con este ascenso, la marca establece un nuevo récord mundial que, aunque permanece pendiente de validación oficial, marca un antes y un después en la industria.

El adiós a los motores de gasolina en condiciones extremas

Esta prueba de ingeniería pura confirma que los vehículos eléctricos mantienen su rendimiento incluso con aire fino. Jiri Zag detalló que la aventura comenzó como un sueño hace dos años y que la elección del vehículo resultó fundamental.

El piloto aseguró que la moto eléctrica es mejor opción que la de gasolina para estos desafíos porque "no tiene problemas con la altitud".

Mientras los motores de gasolina pierden potencia ante la falta de oxígeno, la moto eléctrica se mantuvo.

No obstante, Zag confesó que sufrió momentos críticos, especialmente en la travesía hacia el paso de Argentina, ya que el sendero estaba "completamente destruido por el viento y la nieve" y la naturaleza intentaba recuperar su espacio.