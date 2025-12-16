Bruselas desoye a Sánchez y propone derogar la prohibición total desde 2035 de coches de gasolina y diésel

Marcha atrás. La Comisión de Ursula von der Leyen ha propuesto este martes derogar la prohibición total de los coches de combustión en la UE desde 2035 (que se aprobó la pasada legislatura), lo que permitirá que los fabricantes de automóviles sigan produciendo indefinidamente un número limitado de coches a gasolina o diésel y de híbridos.

Von der Leyen desoye así la petición del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que el pasado 11 de diciembre le escribió para reclamarle que mantuviera el veto al motor de combustión porque "el mercado ya identifica a los vehículos electrificados como la opción más eficiente y competitiva".

"Por lo tanto, rechazamos que los vehículos de combustión u otras tecnologías sin viabilidad demostrada puedan seguir comercializándose más allá de 2035", afirmaba la misiva de Sánchez.

Sin embargo, la presidenta ha optado por alinearse con las tesis de un amplio grupo de países liderado por Alemania, el principal fabricante de coches de la UE, y también Italia o Polonia.

Von der Leyen cede también a las presiones de la industria automovilística, que lleva muchos meses pidiendo la supresión del veto a los vehículos de combustión en 2035, alegando que se trata de un objetivo imposible de cumplir por el lento despegue del coche eléctrico y la falta de infraestructuras de recarga.

En concreto, el Ejecutivo comunitario propone rebajar del 100% al 90% el objetivo de recorte de emisiones en el tubo de escape que deben cumplir los fabricantes para 2035, tanto en coches como en furgonetas.

El 10% restante deberá compensarse con un nuevo sistema de créditos que los constructores podrán obtener mediante el uso de combustibles renovables sostenibles o mediante el uso de acero bajo en carbono fabricado en la UE.

Según Bruselas, esta fórmula permitirá alcanzar la neutralidad climática, respetando la neutralidad tecnológica y dando a los fabricantes margen limitado de maniobra.

¿Cuáles serán las consecuencias prácticas de esta modificación legislativa? "Lo más importante es que el objetivo del 90% está fijado en la legislación, lo que obliga a que la mayor parte de los esfuerzos de los fabricantes provenga de los vehículos de cero emisiones (eléctricos o de hidrógeno)", explica un alto funcionario comunitario.

"No obstante, se introducen ciertas flexibilidades adicionales, que permitirán que híbridos, híbridos enchufables y coches a gasolina o diésel puedan seguir formando parte de las flotas más allá de 2035, pero solo hasta un límite".

"Además, las emisiones de estos vehículos deberán compensarse completamente mediante el uso de combustibles sostenibles o acero verde", ha resaltado el alto funcionario.

El fin del veto al coche de combustión todavía tiene que ser aprobado tanto por los Gobiernos de la UE (por mayoría cualificada) como por la Eurocámara. En el Consejo, España apenas cuenta con el apoyo de Francia para tratar de frenar la reforma, mientras que en el Parlamento Europeo el dominio del PPE garantiza que salga adelante.

“La industria automovilística europea es un pilar de nuestra economía, aportando el 7% del PIB de la UE y sosteniendo cerca de 14 millones de empleos", ha destacado el comisario de Transportes, el conservador griego Apostolos Tzitzikostas.

"Con el Paquete Automóvil presentado hoy, estamos reforzando la competitividad del sector, introduciendo flexibilidad en los estándares de CO2 para coches y furgonetas y estableciendo un marco tecnológico neutro", sostiene Tzitzikostas.

En paralelo, Bruselas ha adoptado también este martes un paquete de simplificación legislativa en el ámbito de la industria automovilística (denominado Ómnibus Automotriz) con el fin de reducir la carga administrativa y los costes a los fabricantes europeos, que permitirá ahorros de 706 millones al año.

Además, el Ómnibus crea una nueva categoría de vehículos dentro de la iniciativa de Coches Pequeños y Asequibles, que incluye vehículos eléctricos de hasta 4,2 metros de longitud.

Esto permitirá a Estados miembros y autoridades locales desarrollar incentivos específicos y estimular la demanda de vehículos eléctricos compactos producidos en la UE, según Bruselas.

Por último, la Comisión está actualizando y armonizando las normas de etiquetado de coches, para que los consumidores tengan información completa sobre las emisiones al comprar un vehículo.