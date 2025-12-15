Morad, experto mecánico, sin pelos en la lengua sobre el 'Start & Stop': "Mata el motor de arranque"

La función Start & Stop se ha convertido en algo habitual en los coches modernos, sobre todo en la ciudad. Apaga el motor en semáforos o atascos y lo vuelve a arrancar automáticamente para reducir consumo y emisiones. Sobre el papel funciona, pero no termina de convencer a muchos conductores. Morad, mecánico y divulgador, ha vuelto a poner el foco en esta tecnología con una crítica directa.

El motivo real por el que existe el Start & Stop

En uno de sus vídeos en su cuenta @premiumbymorad, Morad explica que el origen del sistema no está pensado tanto para cuidar el coche como para cumplir con la normativa medioambiental. Según señala, “El Start&Stop se hizo para las homologaciones de CO₂. Está pensado para que los fabricantes puedan cumplir Euro 5, Euro 6 o lo que venga, no para ayudar a tu coche”.

Su mensaje apunta a que el ahorro que se consigue responde más a exigencias de laboratorio que a una mejora real en la vida útil del vehículo.

La crítica al sistema Star & Stop

La principal crítica del mecánico se centra en el número de arranques. Cada vez que el motor se apaga y vuelve a encenderse, hay piezas que trabajan de más. Morad lo resume de forma contundente: “Cuando usas Start&Stop, estás quitándole vida al motor de arranque. No está hecho para arrancar todo el rato”.



Aunque los fabricantes montan baterías específicas y sistemas reforzados, eso no elimina el desgaste adicional. Simplemente lo retrasa, y cuando llega la avería, la factura suele ser más alta que en un coche sin este sistema.

En algunos modelos modernos, el arranque no depende de un sistema convencional, sino de alternadores inteligentes capaces de poner el motor en marcha. Para Morad, aquí el riesgo es aún mayor: “Es malísimo. Lo que haces es arrastrar todo el motor con un alternador que puede costar 2.000 euros”.

Ahorro real frente a uso cotidiano

El Start & Stop puede reducir consumo en trayectos urbanos con muchas paradas, pero fuera de ese escenario su impacto es mínimo. En recorridos fluidos apenas entra en funcionamiento, mientras que en ciudad depende mucho del estilo de conducción, del estado de la batería o incluso de la temperatura exterior.

No es casualidad que muchos conductores lo desactiven nada más arrancar, buscando una conducción más suave y evitando vibraciones o retardos incómodos.