Con la llegada del frío, esta es la forma más sencilla de evitar que se forme hielo en el parabrisas

La forma más fácil de impedir que el hielo se forme en el parabrisas Freepik

El invierno trae bajas temperaturas que complican la rutina diaria, sobre todo al volante, donde el hielo en los cristales del coche genera retrasos inesperados. Muchos conductores en España enfrentan este problema cada mañana, y buscan soluciones prácticas para evitar que se forme hielo en el parabrisas sin esfuerzo extra. Por ello, un método simple resuelve esto de manera efectiva, ahorrando tiempo y molestias antes de salir al trabajo o al colegio de los niños.

La forma más sencilla de evitar que se forme hielo en el parabrisas

La técnica más simple requiere colocar un cartón grande o una lona sobre el parabrisas antes de que caiga la noche, ya que estos materiales actúan como barrera contra la humedad y el frío que provocan la escarcha.

De esta manera, el coche permanece resguardado en aparcamientos al aire libre, y al amanecer retiras la cobertura sin esfuerzo para encontrar los cristales limpios y listos para la conducción diaria.

Aunque un garaje cerrado ofrece la protección ideal contra las bajas temperaturas invernales, esta opción escasea en muchas zonas urbanas de España. En su ausencia, fija la lona o el cartón con los brazos del limpiaparabrisas para que no se desplace con el viento, lo que impide de forma efectiva que el hielo se acumule durante las horas de mayor frío nocturno.

Si la cobertura se adhiere levemente al cristal por alguna helada residual, activa la calefacción del vehículo durante unos instantes para ablandar la unión y extraerla sin dañar la superficie.

Otros trucos para evitar la formación de hielo en el parabrisas

Otros consejos caseros incluyen frotar el cristal con una patata cruda, cuyo almidón genera una película repelente a la escarcha, o aplicar una mezcla de agua y vinagre que disuade la formación de hielo sin dejar residuos.

Estas opciones sencillas protegen las escobillas del limpiaparabrisas y mantienen el vehículo operativo en entornos donde el aparcamiento exterior prevalece, como en barrios periféricos de grandes ciudades como Madrid o Barcelona.