Emilio Herrera, presidente de Kia, alto y claro sobre un modelo que no es el Kia Sportage: "Absolutamente único"

El sector automotor en España pone el foco nuevamente en Kia tras el nuevo gran logro de la firma coreana.

La marca cierra el año 2025 con un reconocimiento de enorme prestigio que refuerza su estrategia comercial de cara al 2026 y consolida su reputación en el mercado local con coches eléctricos innovadores.

¿Qué coche de Kia ganó un premio este año?

El Kia EV3 es un modelo 100% eléctrico que obtuvo el 'Premio al Mejor Coche del Año 2026' otorgado por el diario 'ABC'.

El vehículo se impuso en una lista de 12 finalistas tras la votación conjunta de periodistas, suscriptores y lectores. Es la segunda vez que la firma coreana consigue este trofeo, ya que repite la hazaña lograda en 2023 por el Kia Sportage.

Según informa Europa Press, la marca recibió este reconocimiento por su SUV eléctrico, el cual ya acumula 5.262 matriculaciones hasta noviembre y posee una cuota de mercado del 5,82% en su segmento.

Este coche destaca por su funcionalidad familiar con 4,31 metros de largo y un gran espacio interior. Además, cuenta con una gran autonomía gracias a sus dos modalidades de batería. La versión 'standard' de 58,3 kWh ofrece hasta 436 kilómetros, mientras que la 'long range' de 81,4 kWh alcanza los 600 kilómetros.

Kia mira al 2026 tras recibir un premio espectacular

Emilio Herrera, presidente de Kia Iberia, habló sobre el éxito del coche eléctrico Kia EV3 y declaró: "Estamos muy contentos por este reconocimiento, que se suma a tantos otros conquistados por un automóvil absolutamente único. Los miembros del jurado han reconocido a este EV3 y el público ha corroborado este éxito convirtiendo al EV3 en el SUV eléctrico y el modelo eléctrico accesible más vendido en España".