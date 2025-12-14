La mentira de los combustibles sintéticos según un físico alemán: "Lo peor es echar ese combustible en un motor ineficiente"

Mientras diversos sectores buscan estrategias para mantener con vida al motor a gasolina y al diésel, el físico alemán Johannes Kückens desmiente las razones tras esos intentos ante el medio Der Standard.

Según su análisis técnico, creer que los e-fuels (o combustibles sintéticos) salvarán al coche es sostener un mito peligroso.

La ciencia indica que esta tecnología no resuelve el problema e incluso podría agravar el consumo energético en Europa.

Por qué los combustibles sintéticos son una trampa energética

La respuesta del experto de Johannes Kückens derriba cualquier ilusión sobre la viabilidad de los combustibles sintéticos.

El problema central no es solo su difícil producción, sino dónde se utilizan. Kückens explica que el proceso para crearlos ya implica una gran pérdida de energía, pero el error fatal ocurre al final de la cadena.

"Lo peor es echar ese combustible en un motor ineficiente", sentencia el físico, en referencia a los límites termodinámicos ineludibles de los motores de combustión, donde apenas un poco más del 10% de la energía original termina moviendo el coche.

El resto se pierde.

Comparar esta tecnología con los coches eléctricos deja en evidencia la enorme disparidad de rendimiento. Con la misma cantidad de electricidad necesaria para producir el combustible sintético, un coche eléctrico recorre una distancia seis veces mayor.

Por ello, Kückens considera que presentar los combustibles sintéticos como una salvación para el parque automotor actual es una mentira técnica, ya que requiere un desperdicio de recursos "dramático".

El nulo potencial de los motores frente a la tecnología eléctrica

El especialista califica términos políticos como "motor de combustión de alta eficiencia" de sinsentidos físicos. Los eléctricos son superiores en cualquier aspecto.

Kückens detalla en Der Standard que los motores térmicos son, en realidad, máquinas térmicas que desperdician la mayor parte del combustible en forma de calor, no de movimiento.

"¿Quién pagará estos combustibles si se debe desperdiciar tal cantidad de energía?", cuestiona el experto ante la falta de infraestructura. Insistir en esta vía, según el físico, es negativo para el clima y la economía europea.