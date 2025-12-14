David Green (Lynk & Co): "Los clientes buscan opciones más allá de la suscripción; ahora ampliamos los canales de venta"

Lynk & Co, marca surgida de la colaboración entre Volvo Cars y el grupo chino Geely, iniciará su décimo año de vida con un importante cambio: la firma eliminará de forma gradual el modelo de suscripción.

De hecho, se trata del pilar por el que se diferenció de la competencia desde el primer momento. A partir del año que viene se centrará en otros canales como la compra directa o el alquiler. Así lo explica David Green, vicepresidente de Estrategia, Productos y Oferta de Lynk & Co en una entrevista con EL ESPAÑOL-Invertia.

"Nuestro modelo de suscripción ha desempeñado un papel importante en el establecimiento de la marca en Europa", apunta Green. "A medida que la marca crece, vemos que los clientes quieren aún más opciones: buscan más allá de la suscripción, opciones como la compra directa o el alquiler", añade el directivo.

"Por eso estamos ampliando nuestros canales de venta, para que las personas puedan acceder a los coches de Lynk & Co de la forma que más les beneficie", explica Green.

Preguntado por el impacto que esperan en términos de volumen al centrarse en el retail clásico, Green hace hincapié en que han diseñado "un modelo de margen que ofrece una estructura justa y transparente para nuestros socios minoristas, recompensándolos por su papel en la entrega de una experiencia al cliente".

De esta manera, el directivo reconoce que "al ofrecer múltiples formas para que los clientes accedan a nuestros automóviles, ya sea a través de ventas directas o concesionarios, creamos más oportunidades de interacción al tiempo que mantenemos un sólido argumento comercial para nuestros minoristas".

En cuanto a cuál será a partir de ahora el rasgo diferencial de la marca, Green señala que son los "vehículos innovadores y de alta calidad, combinada con una experiencia positiva para el cliente".

Tres modelos

La compañía cuenta en la actualidad con tres modelos en su cartera de productos: 01, 02 y 08. Green asevera que "el 01 aglutina más del 60% de las ventas". No obstante, el directivo también asegura que, de cara al año que viene, "esperamos que esta proporción disminuya cuando se consoliden los otros modelos, que apenas llevan unos meses en el mercado".

Es lo que sucederá con el Lynk & Co 08, un modelo híbrido enchufable con hasta 200 kilómetros de autonomía que se lanzó al mercado este año. "El 08 ha tenido un rendimiento notable desde su lanzamiento y ya roza el 20% de las ventas de la marca", explica el vicepresidente de la firma chino-escandinava.

Lynk & Co 08 Lynk & Co

Así, Green cree que el peso de las ventas del 08 se puede llegar a duplicar de cara a 2026.

Por su parte, el 02 es el único modelo completamente eléctrico de Lynk & Co, "por lo que tiene una tasa de penetración más limitada en el mercado, rozando el 15% de las ventas".

Diferentes tecnologías para distintos mercados

Lo cierto es que la multinacional cuenta en su porfolio con dos modelos híbridos enchufables y uno eléctrico. Una situación que se explica por las "diferentes tendencias en la adopción de vehículos eléctricos".

Así, Green detalla que si bien en los países nórdicos "el mercado está evolucionando hacia una preferencia creciente por los modelos eléctricos, en el sur de Europa la transición avanza de forma más gradual".

"Mercados como España e Italia muestran cuotas moderadas de vehículos 100% eléctricos, mientras que los híbridos enchufables tienden a adoptarse de forma más dinámica", defiende el directivo.

Green reconoce que "en Europa Central, la tendencia es algo más equilibrada. Países Bajos, Alemania y Bélgica muestran una distribución más equitativa entre los eléctricos y los híbridos enchufables".

35 concesionarios en España

En lo que al mercado español concierne, Lynk & Co tiene el objetivo de cerrar el presente ejercicio con 26 concesionarios. Esto supondría contar con 12 ubicaciones más frente al ejercicio anterior.

Pero de cara al año que viene, Lynk & Co ampliará aún más su red de concesionarios. El objetivo se sitúa en cerrar 2026 con 35 ubicaciones. Una red que cuenta con el apoyo de 62 talleres posventa oficiales afiliados a Volvo.

Preguntado por cuál es la rentabilidad de la red de concesionarios, Green explica que "se encuentra en una fase de crecimiento y consolidación, por lo que no disponemos de estas cifras".

"Sin embargo, el modelo de negocio está diseñado para ofrecer una estructura operativa flexible y eficiente que promueva la sostenibilidad económica a medida que la red sigue evolucionando", apostilla.

En definitiva, Lynk & Co abandonará el modelo de suscripción. Todo ello con el fin de acercarse aún más al cliente particular, el más rentable para los fabricantes automovilísticos.