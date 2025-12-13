Haupt (Seat) sobre la revocación de los aranceles al Cupra Tavascan: "Somos optimistas de que la respuesta será positiva"

Markus Haupt tan sólo lleva dos meses como presidente de Seat y Cupra. No obstante, el ejecutivo brasileño ocupaba el cargo de forma interina desde el pasado 1 de abril tras la salida de Wayne Griffiths. Ahora bien, es tiempo más que suficiente para atender a varios frentes que atañen a la compañía propiedad del Grupo Volkswagen.

A lo largo de este último año, Seat ha visto cómo su beneficio caía trimestre tras trimestre por un único motivo: el Cupra Tavascan. Se trata de un modelo eléctrico que el Grupo Volkswagen fabrica en China. Eso le expone directamente a los aranceles adicionales establecidos por la Comisión Europea, primero como provisionales (en julio de 2024) y luego ya como definitivos (en octubre de 2024).

En total, las tasas adicionales a las importaciones de este modelo alcanzan el 30,7%. Un arancel que provocó que Seat tuviese unas pérdidas operativas de 22 millones de euros en el tercer trimestre del año.

Ahora, Bruselas estudia revocar los aranceles a estas importaciones. Y Markus Haupt se muestra optimista con tener una respuesta "positiva" por parte de la Comisión Europea. De hecho, considera que "en un plazo de uno o dos meses deberíamos recibir la respuesta".

El ejecutivo no se esconde y explica que "a día de hoy, es un modelo deficitario para la compañía y que afecta negativamente a los resultados". Así lo reconoció ayer en un encuentro con los medios tras la inauguración de la planta de ensamblaje de baterías en Martorell (Barcelona).

El presidente de Seat y Cupra asevera que "lo que decidimos desde un principio es que esos aranceles no podíamos pasárselos al cliente porque lógicamente nos íbamos a ir de precio y no es justo que el cliente tenga que pagar por una cosa así".

Preguntado por si la compañía se ha visto obligada a limitar las ventas de este modelo, Haupt niega la mayor. El ejecutivo comenta que "los volúmenes que vendemos son 100% derivados de la demanda del mercado, pues son estos los que mandan".

El Raval llega a un "segmento clave"

Lo cierto es que la factoría de Martorell afronta un año lleno de lanzamientos. En 2026 llegará el primer modelo eléctrico que se fabricará en Martorell: el Cupra Raval, al que seguirá el Volkswagen ID. Polo, también eléctrico.

"Teniendo en cuenta el precio de lanzamiento, que será a partir de 26.000 euros, y el posicionamiento que tenemos como marca con Cupra, pues somos optimistas de que podemos tener un lanzamiento exitoso", apuntó Haupt.

Markus Haupt, nuevo presidente de Seat y Cupra Seat

Pero el máximo directivo de la compañía añadió que "creemos que este vehículo, junto a sus hermanos del grupo, son una base perfecta, más que para entrar, para generar ese segmento que a día de hoy realmente es pequeño y que va sobre todo destinado a zonas urbanas, que realmente es donde la descarbonización es más necesaria".

De esta manera, Haupt también se mostró optimista de que "con estos vehículos entramos en un segmento clave para nosotros".

Estrategia alineada con objetivos de CO2

El presidente de Seat y Cupra hizo hincapié en que "la descarbonización y los objetivos de CO2 son los que marcan un poco el camino comercial que tenemos en los próximos años y en la actualidad también".

"Esos objetivos nos llevan directamente a que tenemos que vender más vehículos 100% eléctricos o electrificados, como pueden ser los híbridos enchufables", explicó el directivo. "Y en esos vehículos tenemos un margen inferior al que tenemos en los vehículos de combustión", añadió Haupt.

"Entonces, estamos un poco encorsetados. ¿Podríamos seguir vendiendo más coches de combustión con márgenes mejores? Podríamos, pero entonces pagaríamos multas millonarias por penalización de no cumplir los objetivos de CO2", aclaró.

De hecho, Haupt aseguró que la compañía no tendrá que pagar multas en el ejercicio 2025 por exceder los objetivos de emisiones de CO2.

Plan España Auto 2030

En relación al Plan España Auto 2030, la hoja de ruta presentada por el presidente del Gobierno hace 10 días, Haupt asegura haberlo recibido "con muy buenos ojos".

"Estamos constantemente pidiendo ayudas a los gobiernos de distinta forma: en la compra de vehículos, en la infraestructura de recarga, en la sensibilización del consumidor", apostilló Haupt. "Lo que anunció el Gobierno va a atacar los tres puntos principales en los que siempre estamos pidiendo ayuda", añadió.

Preguntado por cómo se desarrollará el plan, debido a la falta de Presupuestos Generales del Estado, el presidente de Seat aseguró que confían en el Gobierno.

"Si el Gobierno nos ofrece un plan de ayudas, confiamos en que el Gobierno tendrá que hacer sus gestiones y sus deberes. Por lo tanto, nuestra posición como fabricante de automóviles es confiar en lo que nos dice el Gobierno", agregó Haupt.

Asimismo, valoró "muy positivamente que Anfac (la patronal de los fabricantes) con todos sus socios y con el Gobierno hayan puesto algo sobre la mesa de verdad".

"Ahora lo que nos toca como fabricantes, como Anfac y como Gobierno es definir los próximos pasos, cómo se materializa, cuándo y de qué forma vienen esas ayudas", manifestó.

500 empleos en la planta de baterías

En lo que al empleo se refiere, el presidente de Seat explicó que la planta de ensamblaje de baterías contará con "400 puestos directos cuando la fábrica esté trabajando a tres turnos y, más o menos, otros 100 indirectos".

"La gran mayoría de las personas que trabajan aquí provienen de otros centros de trabajo de Seat y Cupra. No sólo estamos transformando nuestra fábrica de producción de vehículos, sino que hemos transformado también íntegramente Seat Componentes", apuntó Haupt.

"Seat Componentes hasta ahora fabricaba dos tipos de cajas de cambio y sigue fabricándolas. Pero también fabrica cinco componentes adicionales, todos ellos forman parte de la familia de los coches eléctricos urbanos", señaló el presidente de la compañía.

"Esos cinco componentes producidos en El Prat de Llobregat suministrarán a Martorell y a Pamplona. Además, hay un sexto componente que es la batería, la cual es de uso exclusivo para Martorell para el Cupra Raval y el Volkswagen ID. Polo", reconoció el ejecutivo.

En definitiva, tan sólo habrá que esperar a ver cómo se desarrollan los acontecimientos, tanto en Bruselas como a nivel nacional. Lo cierto es que los ánimos en la factoría de Martorell están por las nubes. Sinónimo de que el año 2026 no será peor que este 2025, cuya última página del calendario está cerca de arrancarse.