Ayman, camionero internacional de Jerez, sobre cuánto gana por 14 días fuera: “Empecé con 2.700 pero luego…”

En el transporte internacional por carretera, muchos conductores encadenan semanas lejos de casa para mantener el ritmo del sector. Jornadas largas, rutas variables y una cadena logística que exige precisión definen un trabajo que continúa siendo esencial, pero del que se conoce poco en detalle. Una de las voces que recientemente ha aportado claridad es la de Ayman, protagonista de una entrevista en el canal Laur Garaje, donde explicó cómo es realmente su día a día como camionero internacional.

Dos semanas fuera de casa y una rutina marcada por las largas distancias

En la conversación con Laur, Ayman explicó que su trabajo consiste exclusivamente en transporte internacional. Relató que suele permanecer fuera entre 12 y 13 días, y que solo en casos “muy raros” llega a los 14. Esta dinámica, señaló, es parte natural del oficio para quienes llevan cargas entre distintos países.

Aunque vive en Extremadura, detalló que su empresa está ubicada en Madrid, una distancia que considera asumible dado el tipo de rutas que realiza.

El entrevistador quiso profundizar en cómo esta vida en carretera impacta tanto en lo personal como en lo económico. Ayman respondió que la organización del trabajo está pensada para mantener ciclos relativamente estables: periodos largos fuera, regreso a casa, y de nuevo salida a ruta. Para él, esta estabilidad es parte de lo que hace sostenible el empleo, aunque reconoció que no es un ritmo adecuado para todo el mundo.

Un sueldo que empieza alto y crece con los pluses

Cuando se le preguntó por el salario, Ayman fue directo. Recordó que cuando entró en la empresa cobraba “entre 2.700 y 2.800 euros”, una cifra que ya situaba su trabajo por encima de la media de muchos transportistas. Sin embargo, aclaró que ese no fue su techo salarial. Según explicó, la clave está en los pluses: complementos que se aplican por rendimiento, buen trabajo y el cumplimiento adecuado de las rutas asignadas.

A medida que avanzó en la empresa, fue sumando ingresos adicionales. “Luego te van sumando pluses… si trabajas bien te lo van subiendo”, señaló. Con el tiempo, afirmó que alcanzó sin dificultad los 3.000 euros mensuales, e incluso cantidades superiores. Ayman admitió que, en su caso, “lo normal es andar por más de 3.000”, siempre dependiendo de los tramos y la carga de trabajo.

Un testimonio que refleja el momento actual del sector

Las declaraciones de Ayman coinciden con una tendencia cada vez más visible en el transporte internacional: trabajos exigentes, jornadas prolongadas fuera de casa, pero también sueldos que pueden resultar competitivos frente a otros sectores. Su relato muestra tanto las ventajas como las renuncias que implica un empleo que exige movilidad constante y disponibilidad total durante las semanas de ruta.