Un físico alemán desmiente un gran mito sobre los coches eléctricos: "El potencial del motor a gasolina se acabó"

La discusión sobre el fin de los coches a combustión en la Unión Europea genera incertidumbre en países productores como España y Alemania.

Mientras figuras políticas sugieren postergar la fecha límite de 2035 y apuestan por tecnologías tradicionales, la ciencia ya tiene una respuesta.

En una entrevista con el medio Der Standard, el físico alemán Johannes Kückens desestimó las promesas sobre nuevas eficiencias en los combustibles fósiles y aclaró la situación con las leyes de la termodinámica.

¿Por qué el mito del motor a gasolina eficiente es falso?

La respuesta se basa en límites físicos insuperables. De esta forma, el físico alemán Kückens explica que el concepto de "combustión de alta eficiencia" no es más que un término político sin sustento técnico.

Estos propulsores son máquinas térmicas que pierden una cantidad inmensa de energía en forma de calor y el potencial para mejorarlos ya se agotó.

Aunque en teoría un diésel podría rozar el 65 % de aprovechamiento, en el tráfico real apenas llega al 25 %. Los motores de combustión actuales chocaron contra una pared y ya no pueden dar más de sí.

Por el contrario, los motores eléctricos superan el 90 % de eficiencia.

Ante la pregunta específica sobre cómo recibe el concepto de "motores de combustión altamente eficientes", el físico alemán no ocultó su rechazo y dejó en claro que la definición carece de rigor científico.

"Debo decir que esto me molesta mucho. No es un término físico, sino una palabra de moda política. Los grupos de presión y los políticos probablemente la usan para ocultar un problema fundamental. Porque, desde una perspectiva física, los motores diésel y de motor a gasolina son lo que se conoce como motores térmicos. Este tipo de motor alcanza sus límites físicos y, por lo tanto, nunca puede ser altamente eficiente", advirtió Johannes Kückens.

La superioridad técnica de los coches eléctricos frente a otras alternativas

Kückens también analizó la viabilidad de los combustibles sintéticos (e-fuels) y los descartó por su enorme desperdicio energético. Para crear estos carburantes se requiere un proceso industrial complejo que reduce la energía original a la mitad.

Al usar un combustible sintético en un motor a gasolina ineficiente, solo llega a la rueda un 10 % de la energía inicial.

La superioridad técnica de los coches eléctricos queda en evidencia al revisar los datos de consumo y mantenimiento. Con la misma cantidad de electricidad, estos vehículos logran recorrer seis veces más distancia que un coche alimentado con combustibles sintéticos.

Además, su arquitectura mecánica resulta mucho más sencilla, pues apenas necesitan unas 250 piezas frente a las más de 1500 que componen los motores térmicos tradicionales. A esta ventaja operativa se suma el factor de los recursos, ya que el reciclaje de baterías permite recuperar materias primas valiosas, mientras que el petróleo simplemente se quema y desaparece para siempre.

Johannes Kückens concluye que la transición es un camino inevitable y advierte que"tampoco creo que sea bueno para las industrias automovilísticas alemana y europea. La brecha tecnológica con los fabricantes chinos podría ampliarse aún más".