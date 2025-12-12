Un experto mecánico español avisa: así puedes recuperar un cinturón atascado en minutos y sin gastar dinero

Muchos conductores enfrentan problemas comunes en sus vehículos que afectan la comodidad diaria y uno de ellos es el cinturón de seguridad atascado con el paso del tiempo. Para ello, un experto mecánico español alerta sobre una solución simple para este inconveniente frecuente en los coches, en el que solo deberás aplicar un producto cotidiano de forma precisa para recuperarlo en solo minutos y sin gastar dinero.

Cómo soluciona el experto mecánico español el problema del cinturón atascado

A través de un video en la red social de TikTok (@cosasdemecanica), el experto mecánico español identifica dos razones principales para que el cinturón pierda su capacidad de recogerse automáticamente: el muelle interno se debilita con el uso constante y la suciedad se acumula en la tela, lo que impide un deslizamiento fluido.

Este fallo complica acciones básicas como abrocharse o abandonar el asiento del coche con facilidad. Para resolverlo de manera efectiva, el mecánico recomienda utilizar vaselina líquida en spray, un producto económico que restaura la elasticidad sin requerir herramientas especializadas.

Primero, extrae el cinturón por completo del mecanismo. Luego, aplica una capa fina en ambas caras de la tela para lubricar el material de forma uniforme. Si notas que se sigue atascando el cinturón de seguridad, repite este proceso las veces que consideres necesario.

Por último, el experto en automoción insiste en seleccionar vaselina específica en lugar de lubricantes multifunción, ya que estos últimos dejan manchas en la tela o en los asientos del vehículo.

Qué advierte la DGT sobre un cinturón de seguridad defectuoso

La Dirección General de Tráfico (DGT) establece que todos los ocupantes deben emplear cinturones homologados y en condiciones óptimas durante la circulación. Un cinturón defectuoso representa un riesgo grave que compromete la seguridad vial básica del vehículo.

Conducir con el cinturón desabrochado o en mal estado genera una sanción de 200 euros y la retirada de 4 puntos del permiso de conducir. La DGT enfatiza que el conductor verifica el correcto funcionamiento de los sistemas de retención antes de iniciar el viaje.

Si el cinturón no se recoge adecuadamente, el vehículo incumple normas esenciales de seguridad, por lo que la responsabilidad recae en el usuario para mantener estos elementos en buen estado y evitar infracciones que pongan en peligro a los ocupantes.