Antonio, experto en automoción, recomienda los mejores coches de Lego: son ideales para regalar en Navidad Freepik

Dar con un regalo original para esta Navidad puede ser un desafío, pero existe una opción clásica que mezcla ingeniería y entretenimiento a partes iguales.

Para cualquier fanático del motor español, ya sea niño o grande, recibir un coche de Lego de colección puede ser la sorpresa más esperada y querida del Árbol Navideño.

La selección de los mejores coches de Lego por un experto en automoción

Antonio Ramos Ochoa, experto en automoción, para Car and Driver destaca la gran variedad actual y asegura textual que "el idilio entre Lego y el mundo de los coches no ha dejado de darnos grandes propuestas".

Su recomendación abarca desde la Fórmula 1 hasta vehículos de película, con alternativas para todos los bolsillos.

Para presupuestos ajustados, la línea Speed Champions es la ganadora. Por unos 22 euros es posible adquirir el Aston Martin AMR24 o el famoso Nissan Skyline GT-R de Fast & Furious.

Si se busca mayor complejidad mecánica, la gama Technic ofrece el Mercedes-AMG W14 E Performance con sistema Pull-Back o el Bugatti Bolide, este último por 40 euros.

Opciones para coleccionistas adultos y amantes del motor

La lista de los mejores modelos no se detiene en juguetes sencillos. Ramos Ochoa resalta piezas de la serie Icons, como el legendario McLaren MP4/4 de Ayrton Senna, disponible por 54 euros. Este set apuesta por la nostalgia y el detalle.

Para quienes deseen un reto mayor, el mercado ofrece el inmenso McLaren P1 de escala 1:8, con casi 4000 piezas, o el Ferrari SF-24. Sea cual sea la elección, estos coches de Lego garantizan horas de entretenimiento lejos de las pantallas.