El ADAC desmiente un mito sobre la radiación de los coches eléctricos: "La situación es compleja"

Un estudio dejó en el piso el mito de que los coches eléctricos son radiactivos Liquid Sky Studio Istock

Un reciente análisis del Club General del Automóvil Alemán (ADAC), asociación automovilística más grande de Europa, puso fin al debate sobre la radiación en los vehículos eléctricos, desmintiendo el mito de que suponen un riesgo para la salud.

Tras medir los campos magnéticos en diversos coches, los expertos confirman que todos cumplen con los estándares de seguridad, aunque los niveles pueden variar ligeramente según el vehículo y las condiciones de uso.

El estudio independiente que analiza los riesgos de los coches eléctricos

Un equipo de proyecto integrado por empleados de Seibersdorf Labor GmbH, el Centro de Investigación para la Interacción Bioelectromagnética (FEMU) de la Universidad RWTH de Aquisgrán y el Centro Tecnológico de ADAC e.V publicó los resultados este 2025, tras mediciones exhaustivas en 14 modelos de coches eléctricos fabricados entre 2019 y 2021 sin intervención de los fabricantes.

Todos los coches eléctricos examinados respetan recomendaciones de protección contra efectos sanitarios de campos magnéticos, según mediciones y simulaciones por ordenador que encarga la Oficina Federal de Protección Radiológica (BfS) y el Ministerio Federal de Medio Ambiente (BMUV).

"En algunos casos se detectan campos magnéticos comparativamente fuertes, aunque en áreas localizadas y durante un tiempo limitado", afirma la presidenta del BfS, Inge Paulini, en el estudio final.

Los vehículos con tracción convencional o híbrida exponen a ocupantes a campos similares a los eléctricos, y todos quedan por debajo de valores máximos recomendados que limitan corrientes inducidas en el cuerpo humano a niveles inofensivos.

Paulini desentimó el mito y cerró: "Los resultados del estudio representan buenas noticias para los consumidores que ya conducen un coche eléctrico o que piensan en hacer el cambio".

Campos magnéticos en vehículos motorizados y sus zonas críticas

Los campos magnéticos surgen en todos los vehículos motorizados debido a corrientes eléctricas de componentes como sistemas de aire acondicionado, ventiladores, ventanas eléctricas y asientos calefactados.

En coches eléctricos, se suman baterías potentes, cableado de alta tensión, inversores y el sistema eléctrico principal.

La evaluación de mediciones y simulaciones confirma que valores máximos recomendados para campos inducidos en el cuerpo se cumplen en todos los escenarios.

Sin embargo, los valores medidos varían notablemente entre vehículos, en espacios interiores y según estados de funcionamiento. Los campos más intensos aparecen principalmente en la zona de los pies delante de los asientos.

El estudio utilizó muñecos con sondas en diez partes del cuerpo para mapear distribuciones en la parte trasera de coches eléctricos y arrojaron que en cabeza y torso, los campos magnéticos permanecen generalmente bajos, lo que reduce exposición en áreas vitales.

Influencia de la potencia y picos breves en los campos

La potencia del motor no correlaciona directamente con la intensidad de campos magnéticos en interiores de vehículos eléctricos.

La investigación reveló que el estilo de conducción afecta más que el rendimiento del motor, ya que un manejo deportivo, con aceleraciones y frenados fuertes, genera campos más elevados que un enfoque moderado.

Los valores máximos a corto plazo duran menos de un segundo y ocurren en momentos como pisar el pedal del freno o encender componentes del motor automáticamente. Independientemente del tipo de propulsión, estos picos emergen al arrancar vehículos.

"Las grandes diferencias entre modelos de vehículos muestran que los campos magnéticos en los coches eléctricos no resultan necesariamente excesivamente fuertes ni más pronunciados que en los convencionales", explicó Paulini.