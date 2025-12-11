Porsche Ibérica recorta un 30% su beneficio en 2024 por el incremento de los costes

Porsche Ibérica, la filial que opera en la península ibérica de la multinacional alemana, cerró el pasado ejercicio con una merma en sus ganancias. Concretamente, el beneficio de la sociedad se redujo un 29,9% en comparación con el ejercicio anterior, hasta alcanzar los 6,83 millones de euros.

Un incremento que se explica por el alza de los costes. De hecho, el resultado de explotación de Porsche Ibérica en 2024 se situó en los 7,87 millones de euros, un 27,9% menos en la comparativa interanual, según consta en las cuentas anuales depositadas en el Registro Mercantil a las que ha tenido acceso EL ESPAÑOL-Invertia.

Los gastos de explotación de Porsche Ibérica en 2024 alcanzaron los 37,87 millones de euros, lo que equivale a un incremento del 12% en la comparativa interanual. Asimismo, los aprovisionamientos de la filial crecieron un 31,7%, hasta situarse en los 534 millones de euros.

En lo que a ingresos se refiere, Porsche Ibérica facturó el año pasado un total de 564,70 millones de euros. Un guarismo que equivale a un incremento del 28,5% frente al ejercicio anterior.

El 90% de la cifra de negocios procedió de la venta de vehículos nuevos, hasta alcanzar los 508,34 millones de euros. Una cifra que supone un incremento del 30,4% frente a 2023.

Las ventas de vehículos usados alcanzaron los 9,70 millones de euros, lo que supone un descenso del 11,3% frente al ejercicio anterior.

Ahora bien, Porsche Ibérica registró un incremento del 20,9% en las ventas de recambios, las cuales alcanzaron los 46,65 millones de euros.

Por área geográfica, el mercado español aportó 415,16 millones de euros a la facturación de Porsche Ibérica. Esto supone un descenso de tres puntos porcentuales frente al ejercicio anterior hasta situarlo en el 74%.

Portugal, por su parte, aportó el 26% de los ingresos de la sociedad, hasta alcanzar los 149,53 millones de euros.

La plantilla de Porsche Ibérica en 2024 se mantuvo estable frente al ejercicio anterior, con un total de 69 trabajadores.

De esta manera, los gastos de personal crecieron un 1,8%, hasta situarse en los 7,75 millones de euros.

Además, Porsche Ibérica traspasó el año pasado las instalaciones del Centro Porsche Majadahonda (Madrid) por un total de 246.000 euros. Una venta que estaba previsto que se llevase a término a lo largo del ejercicio 2025.