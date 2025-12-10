Jordi Hereu, ministro de Industria y Turismo, sobre las ayudas pendientes del Moves III: Serán "atendidas debidamente"

Ante la incertidumbre que rodeaba al sector automotor en España, la voz oficial del Gobierno trajo calma definitiva a los conductores que esperan una respuesta del Moves III.

Jordi Hereu, actual ministro de Industria y Turismo, despejó cualquier duda sobre el apoyo financiero estatal a la movilidad eléctrica y confirmó el compromiso del Ejecutivo español con los usuarios que aguardan sus fondos por la adquisición de eléctricos.

¿Qué pasará con las ayudas del Moves III que siguen pendientes?

No hay motivo para la alarma ni para frenar las adquisiciones de coches eléctricos. Tal como explican desde Europa Press, el funcionario Jordi Hereu garantizó este miércoles que todas las solicitudes serán "atendidas debidamente".

El respaldo económico está asegurado gracias a una partida extraordinaria de 400 millones de euros gestionada por el IDAE para completar el presupuesto antes del cierre del ejercicio.

"El mensaje es que este mes de diciembre sigan comprando coches electrificados con plena tranquilidad, porque evidentemente esta es una gran aportación a la transformación que tiene que realizar nuestra industria automovilística", dijo Hereu.

La llegada del Plan Auto+ y el horizonte del Plan Auto 2030

El titular de la cartera animó a los consumidores a mantener la apuesta por el vehículo eléctrico de cara a 2026, ya que supone "una gran contribución" al ecosistema industrial.

A partir del 1 de enero se activará el Plan Auto+, dotado con 400 millones de euros para incentivar la demanda en España.

Asimismo, el ministro busca que se sepa que hay que confiar a largo plazo mediante el Plan Auto 2030, una estrategia que garantiza "nuevos instrumentos para seguir generando esta evolución tan positiva de la demanda" en el mercado nacional, el cual lidera el crecimiento de ventas este año.