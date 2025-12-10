El director general de la DGT frena las esperanzas en España sobre las balizas V16 obligatorias desde enero

La llegada de 2025 marcará un cambio importante para todos los conductores en España. La baliza V16 conectada sustituirá de forma definitiva a los triángulos de emergencia y será el único elemento válido para señalizar una avería o un accidente en carretera. El director de la DGT, Pere Navarro, ha querido zanjar dudas y lo deja claro: la fecha no se moverá. Eso sí, adelanta un periodo de flexibilidad para evitar un inicio abrupto.

Un adiós definitivo a los triángulos

La DGT recordó que el 1 de enero entra en vigor la obligatoriedad de llevar una baliza V16 conectada y homologada. No habrá excepciones ni retrasos. Según Navarro, el objetivo es que todos utilicen el nuevo sistema cuanto antes. “Los agentes serán flexibles durante un tiempo, informando”, explicó, consciente de que muchos conductores aún no se han familiarizado con este dispositivo.

La principal diferencia respecto a los triángulos está en la forma de señalizar una incidencia. La baliza se coloca desde dentro del coche, preferiblemente en el techo, y evita que el conductor salga a la calzada en un momento de riesgo. Emite una luz amarilla visible en 360 grados durante al menos media hora y envía su ubicación a la plataforma DGT 3.0 gracias a una tarjeta SIM integrada.

La institución insiste en que no se transmiten datos personales, solo la localización del vehículo para alertar al resto de usuarios.

La DGT defiende un sistema más seguro y más moderno

Navarro insistió en que la V16 supone un “salto adelante” para España en materia de seguridad vial, al permitir señalizar cualquier incidencia sin pisar el arcén. La baliza debe guardarse en la guantera y mantenerse operativa, ya que su batería alcanza una vida útil mínima de 18 meses.

La decisión de eliminar los triángulos busca evitar atropellos, uno de los grandes problemas en situaciones de avería. Con esta transición, el organismo apuesta por una señalización rápida, visible y conectada con la red estatal.