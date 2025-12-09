Laur, transportista, sobre cómo comprar un camión en España: “No es súper complicado”

El camionero y creador de contenido Laur ha explicado con total claridad la forma en la que un conductor puede llegar a tener un camión propio en España gracias a su propia experiencia para lograr este objetivo. Detallando los requisitos formativos y administrativos necesarios para poder operar por cuenta propia en el sector, Laur declaró, por sobre todo, que obtener esta meta no es tan complicado como parece.

El título de transportista: el paso imprescindible antes de comprar un camión

A través de su canal oficial de YouTube, Laur aclaró que, aunque existen formas alternativas de trabajar con un vehículo propio, consideró que la vía profesional y sólida pasa por obtener el título de transportista.

Este documento habilita legalmente para explotar un camión y es un requisito esencial para cualquier conductor que quiera dar el salto a la actividad autónoma dentro del transporte de mercancías. Señaló que esta opción le genera más confianza que otras fórmulas menos directas o que dependen de terceros.

El transportista explicó que este título exige disponer previamente de estudios concretos. En su caso, eligió completar la ESO y después realizar la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años, que convalida el bachillerato y permite cumplir con los requisitos mínimos para presentarse al examen oficial. Este proceso, aunque exigente por sus horarios laborales, fue la base necesaria para avanzar hacia su objetivo.

El camino académico previo: cómo preparó los requisitos formativos

Laur detalló que dedicó ocho meses a obtener tanto la ESO como la prueba de acceso, un periodo que compaginó con largas jornadas de conducción. Describió este esfuerzo como intenso pero asumible, asegurando que cada avance le recordaba el motivo por el que había iniciado el proceso. Su propósito era claro: cumplir con la formación obligatoria para poder solicitar después el título de transportista.

Durante este tiempo organizó su estudio en función de las materias donde tenía mayor soltura. Optó por inglés como idioma extranjero, aprovechando que le resultaba sencillo, y concentró su esfuerzo en lengua española, que consideraba más compleja. Aunque presentó algunas irregularidades, logró la media necesaria y completó el bloque académico que le permitió dar el siguiente paso profesional.

¿Es difícil obtener el título? La visión del propio conductor

Laur afirmó que el examen “no es súper complicado” siempre que se le dedique tiempo de forma constante. Lo comparó con el CAP, un trámite que genera respeto entre los transportistas, pero que resulta asumible con una preparación adecuada. Aseguró que, si se estudia con regularidad, la dificultad es manejable y no supone una barrera insalvable para quienes quieran acceder al sector como autónomos.

Pese a ello, reconoció que muchas personas le han advertido de la complejidad de prepararlo por libre. Por ese motivo no descarta inscribirse en una academia especializada para asegurar un aprendizaje más estructurado. Su objetivo es superar el examen antes de final de año y continuar avanzando hacia la posibilidad de adquirir un camión propio.

Por qué busca dar el salto a camión propio: una decisión profesional

El transportista comentó que está satisfecho con su trabajo actual, tanto en condiciones como en estabilidad, pero siente que ha alcanzado su techo profesional como conductor asalariado. Considera que tener un camión propio le permitiría abrir una nueva etapa y asumir un proyecto personal con mayor proyección. La idea, explicó, lleva años rondándole la cabeza y ahora ha decidido empezar a prepararse de manera formal.

Laur también respondió a quienes le advierten de los riesgos de ser autónomo. Para él, la carga de trabajo no es un obstáculo, ya que actualmente dedica jornadas extensas trabajando para otros. Afirmó que, si en algún momento necesitara volver a ser conductor empleado, siempre existirán oportunidades en el sector mientras tenga el carné y la experiencia laboral.