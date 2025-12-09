Un experto en coches sobre la nueva furgoneta de Toyota con mayor versatilidad en el mercado y un precio por debajo de la media

En un mercado donde los monovolúmenes prácticamente han desaparecido y los SUV dominan las calles, la Toyota Proace Verso irrumpe como una de las alternativas más versátiles del segmento familiar. Durante una reciente videoprueba, Carlos Ruano, experto en automoción y creador del canal Loading Cars, analizó el modelo en detalle y destacó que su configuración de hasta ocho plazas, su enorme espacio interior y su planteamiento multiespacio la convierten en una de las opciones más completas por debajo del precio habitual en vehículos de este tamaño.

Una furgoneta que reemplaza al monovolumen tradicional

Ruano explicó que la Proace Verso ocupa hoy el lugar que antes correspondía al monovolumen, ofreciendo un concepto más amplio y funcional. Señaló que Toyota comercializa este modelo en dos longitudes, 4,98 y 5,33 metros, lo que permite adaptarse tanto a familias que priorizan maniobrabilidad como a quienes necesitan el máximo volumen posible.

Añadió que el vehículo comparte plataforma con Peugeot, Citroën y Opel, fruto de la colaboración del grupo Stellantis, una estrategia habitual para reducir costes y mantener la competitividad.

El experto recordó que la gama incluye opciones diésel con etiqueta C y una variante eléctrica con etiqueta Cero, aunque la prueba se centró en el motor 2.0 turbodiésel de 177 caballos asociado al cambio automático. Según detalló, este propulsor ofrece buen empuje, suavidad y una respuesta adecuada incluso con la carrocería larga y las ocho plazas ocupadas. Subrayó que la transmisión EAT8, de convertidor de par, contribuye a una conducción más confortable y eficiente.

Un interior modulable y orientado al confort

Durante el recorrido por el habitáculo, Ruano destacó que la Proace Verso ofrece un espacio “gigante”, pensado para viajar con comodidad absoluta. Comentó que las tres filas permiten configurar siete u ocho plazas, que las banquetas pueden deslizarse y que incluso es posible retirar asientos para liberar un volumen de carga enorme. Señaló también que el maletero puede alcanzar entre 603 y 989 litros según la carrocería, cifras muy superiores a las de cualquier turismo familiar convencional.

El especialista mencionó que, pese a su diseño tipo furgoneta, el modelo incorpora elementos modernos como la pantalla multimedia de 10 pulgadas, conectividad inalámbrica, cuadro digital, climatizador bizona y múltiples huecos portaobjetos. Aunque apuntó la presencia de plásticos duros, aseguró que el ajuste es correcto y que el equipamiento se aproxima al de un turismo. También remarcó la comodidad de los asientos y la utilidad de las puertas laterales correderas eléctricas.

Dinámica, consumos y comportamiento en marcha

Ruano afirmó que, pese a su tamaño, la Proace Verso se conduce con facilidad y no intimida a usuarios poco habituados a furgonetas. Explicó que la dirección tiene un buen radio de giro y que la maniobrabilidad resulta sorprendente para un vehículo de más de 2.000 kilos. Sobre el motor, sostuvo que la entrega de potencia es lineal y adecuada para viajar cargado, especialmente combinada con la suavidad de la caja automática.

En cuanto a consumos, indicó que la versión probada homologa 7,5 l/100 km, mientras que en la prueba real obtuvieron alrededor de 8,2 litros, una cifra que consideró razonable para una carrocería larga, ocho plazas y uso mixto. También evaluó las suspensiones, que calificó como cómodas aunque algo rebotonas en algunos resaltos, y elogió la frenada, uno de los puntos fuertes habituales en los modelos derivados del grupo PSA.

Una alternativa espaciosa con precio competitivo

En su valoración final, Ruano señaló que la unidad probada rondaba los 48.000 euros, mientras que las versiones más básicas pueden partir de unos 30.000, especialmente la variante eléctrica de acceso. Consideró que, aunque existen opciones más premium en el mercado, la Proace Verso ofrece un equilibrio sólido entre precio, espacio, tecnología y confort. Remarcó que puede funcionar tanto como vehículo familiar para largas distancias como herramienta versátil para quienes necesitan mover personas o mercancía.