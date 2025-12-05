Un repartidor de comida en España deja las plataformas y trabaja por su cuenta: “El 100% de las ganancias son mías”

Un repartidor de comida en España deja las plataformas y trabaja por su cuenta Freepik

Organizarse sin horarios impuestos, elegir las zonas de reparto y quedarse con todo lo que gana. Ese es el modelo que sigue un repartidor colombiano que vive en España y que decidió abandonar las plataformas para trabajar por su cuenta. En un vídeo de TikTok enseña cómo transcurre su jornada, cuántos pedidos completa, cuánto gana en un día y por qué, según él, ser autónomo le resulta más rentable.

Cómo organiza sus turnos y las entregas el repartidor de comida

En su publicación explica que suele hacer dos turnos diarios: uno de 12:00 a 16:00 y otro de 20:00 a 00:00. Aun así, admite que no pudo grabar todas las entregas porque su ritmo de trabajo es constante. “Aquí ya tenemos dos pedidos, pasamos a recogerlos”, comenta al inicio del vídeo, mostrando cómo se mueve entre restaurantes y viviendas.

El repartidor describe que algunas entregas le llevan más tiempo del habitual por los accesos. “En algunas partes me demoro porque hay que pasar todos estos filtros”, señala mientras avanza hacia el domicilio del primer cliente. En cambio, otras resultan más sencillas: “En este segundo pedido no me demoro casi en entregarlo porque es un chalet, por ende se entrega de una”.

Su día transcurre así, encadenando trayectos. “Tercer pedido y así me la paso”, resume antes de continuar la ruta.

Cuánto gana por cada tipo de pedido

El punto central del vídeo llega cuando desglosa sus ingresos. A lo largo de la jornada logró completar 14 pedidos. Él mismo diferencia las tarifas según la modalidad: “Los pedidos lockers me los pagan a 4 euros y los de afuera a 7 euros”. Con esa combinación, su día terminó en 68 euros.

La cifra generó curiosidad entre los usuarios, que quisieron saber si trabajaba para alguna aplicación. Él lo aclaró sin rodeos: “No trabajo para ninguna plataforma, las ganancias son 100% mías”. Según cuenta, prefiere asumir la responsabilidad de ser autónomo antes que entregar parte del dinero a una empresa intermediaria.