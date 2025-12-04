Suzuki Motor Ibérica recorta un 55% su beneficio en el ejercicio fiscal 2024 hasta situarlo en los 2,55 millones de euros

Suzuki Motor Ibérica, la filial que opera en la península ibérica del fabricante nipón, cerró su ejercicio fiscal 2024, comprendido entre abril de ese año y marzo de 2025, con una merma en sus ganancias. La compañía finalizó con unos beneficios de 2,55 millones de euros, lo que supone una reducción del 54,8% en comparación con el ejercicio fiscal anterior.

El resultado de explotación alcanzó los 2,80 millones de euros, lo que equivale a un incremento del 15,6% en la comparativa interanual, según consta en las cuentas anuales depositadas en el Registro Mercantil a las que ha tenido acceso EL ESPAÑOL-Invertia.

En lo que a facturación se refiere, Suzuki Motor Ibérica logró incrementarla un 2,4%, hasta alcanzar los 164 millones de euros. La práctica totalidad de los ingresos procede de las ventas.

De hecho, la cifra de negocios lograda por las ventas también experimentó un alza del 2,4%, hasta alcanzar los 163,74 millones. Ahora bien, los ingresos derivados de la prestación de servicios registraron un descenso del 3,9%, hasta los 332.434 euros.

Las ventas de vehículos aportaron el 85% de la cifra de negocios, con un total de 139,27 millones de euros. Dicha cifra equivale a un incremento del 3,9% en la comparativa interanual.

Los ingresos derivados por la venta de motocicletas, por su parte, supusieron el 15% del total, con 24,46 millones de euros, lo que equivale a un recorte del 5,1% frente al ejercicio fiscal anterior.

Por áreas geográficas, el 95% de la facturación se produjo en España, lo que supone el mismo porcentaje frente al ejercicio fiscal anterior. Sin embargo, las ventas en la Unión Europea se redujeron un 19% en la comparativa interanual, hasta situarse en los 5,85 millones. Esta cifra aportó el 4% de los ingresos de la sociedad.

Suzuki Motor Ibérica facturó a la red de concesionarios un total de 7.217 coches, lo que equivale a un descenso del 0,9% frente al ejercicio anterior.

En lo que a matrículas se refiere, la filial de la multinacional japonesa matriculó 7.224 unidades entre abril de 2024 y marzo de 2025, lo que supone un incremento del 5,8% en la comparativa interanual.

Previsiones

De cara al ejercicio fiscal 2025, el cual finalizará el mes de marzo de 2026, Suzuki Motor Ibérica reconoce que el objetivo es "ganar cuota de mercado gracias al lanzamiento de nuevos productos y la consolidación de los ya existentes".

De cara al cierre de año, la compañía estima que sus matriculaciones alcanzarán las 5.600 unidades. En los once primeros meses del año, las matriculaciones de la compañía alcanzaron las 4.994 unidades, lo que equivale a un descenso del 17,9% en la comparativa interanual.

Esta caída responde al hecho de una menor disponibilidad de vehículos en la red de concesionarios. Algo que desde la compañía prevén subsanar de cara a 2026 cuando planea comercializar 6.000 unidades en España.

En cuanto al producto, Suzuki contará tras el verano con el nuevo Vitara eléctrico, un modelo cuya llegada estaba prevista en un primer momento para mayo de 2026. No obstante, del catálogo desaparecerán el Ignis y el Jimny, debido al endurecimiento de la regulación comunitaria de emisiones.