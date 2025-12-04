Un experto en movilidad destapa la realidad que desespera a Madrid: 40 minutos para encontrar aparcamiento

Encontrar un hueco libre para dejar el coche en pleno centro de Madrid se ha convertido en una prueba de paciencia que pocos llevan con calma. La ciudad está en plena temporada de máxima afluencia por las fiestas y, aunque se siguen inaugurando aparcamientos modernizados y propuestas que buscan aliviar la presión del tráfico, la realidad es que los madrileños y quienes visitan la capital continúan topándose con el mismo obstáculo: dar vueltas durante 20, 30 y hasta 40 minutos antes de poder estacionar.

Un aparcamiento histórico renace en plena Navidad

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, recorrió uno de los aparcamientos más antiguos de la zona centro, el subterráneo de Plaza de España, abierto en los años sesenta y recientemente transformado en un moderno «hub de movilidad sostenible Plaza de España 360».

La renovación llega en un momento clave, con miles de personas desplazándose a diario al corazón de la ciudad y una infraestructura que necesitaba adaptarse a la movilidad actual.

El experto que confirma la cifra que desespera a los conductores

Ramón Ledesma, socio de la consultora Impulso by Pons, valora de forma positiva los nuevos hubs de movilidad, aunque reconoce que gestionar un espacio público cada vez más limitado es uno de los mayores desafíos urbanísticos.

Recuerda que diferentes análisis internacionales ya sitúan la pérdida de tiempo en hasta 40 minutos para encontrar aparcamiento en grandes capitales europeas. Y en Madrid, según los estudios municipales, el tiempo medio en las zonas céntricas oscila entre 20 y 40 minutos.

Ledesma recalca que avanzar hacia modelos que integren servicios logísticos, fomenten el uso compartido del vehículo y optimicen cada metro disponible será clave para aliviar esa espera eterna que hoy viven miles de conductores.

El papel del coche compartido en la batalla por el espacio

Los especialistas subrayan que parte de la solución pasa por reducir la cantidad de vehículos privados que circulan en las áreas más saturadas. Ledesma señala que un coche compartido puede sustituir entre siete y trece automóviles tradicionales, lo que permitiría liberar hasta una cuarta parte del espacio que actualmente se reserva para aparcar.

Para él, apostar por infraestructuras multifunción como los nuevos hubs, capaces de combinar estacionamiento, carga, logística y servicios de movilidad, será determinante para construir una ciudad más cómoda, eficiente y respirable.