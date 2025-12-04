Bruselas estudia revocar los aranceles a las importaciones del Cupra Tavascan, el eléctrico del Grupo VW hecho en China

La Comisión Europea estudia revocar los aranceles a las importaciones de vehículos eléctricos producidos en China por parte del Grupo Volkswagen.

Una medida que permitiría a Seat dejar de perder dinero por las importaciones del Cupra Tavascan, el único modelo eléctrico que importa al Viejo Continente el gigante alemán del automóvil.

De hecho, es preciso recordar que Seat cerró el tercer trimestre del año con unas pérdidas operativas de 22 millones de euros. Una cifra que contrasta con los 9 millones de beneficio operativo que tuvo en el tercer trimestre de 2024.

Según recoge el Diario Oficial de la Unión Europea, el estudio a la hora de revocar estos aranceles tan sólo afecta a Volkswagen Anhui. Se trata de la joint venture que tiene el Grupo Volkswagen y JAC Motors en la que el consorcio automovilístico alemán tiene un 75%.

Esta posible revocación de los aranceles a las importaciones de estos eléctricos se lleva a cabo debido a que la Comisión ha recibido una "oferta de compromiso" del producto afectado. Esto es un cambio de precios, de volúmenes o condiciones comerciales.

Lo cierto es que, por ahora, esta situación se circunscribe a Volkswagen Anhui. No obstante, la Comisión deja la puerta abierta a que otras compañías que se consideren afectadas por estos aranceles se vean beneficiadas por esta medida.

Ahora bien, estas compañías "deben demostrar primero que existe un nexo objetivo entre sus actividades y el producto objeto de reconsideración".

"Se invita a todas las partes interesadas a que expongan sus puntos de vista, presenten la información oportuna y aporten pruebas justificativas en las condiciones establecidas en el presente anuncio", se detalla en el Diario Oficial de la Unión Europea.

"Salvo disposición en contrario, la información y las pruebas justificativas deberán obrar en poder de la Comisión en el plazo de cinco días a partir de la fecha de publicación del presente anuncio", apunta la Comisión.

Aranceles del 30,7%

Las importaciones del Cupra Tavascan al Viejo Continente por parte del Grupo Volkswagen están gravadas con unos aranceles del 20,7%.

A esto ha de añadirse otras tasas adicionales del 10% que existían previamente a tal efecto. Por lo tanto, las importaciones del Cupra Tavascan están gravadas con unas tasas adicionales del 30,7%.

En los nueve primeros meses del año, el beneficio operativo de Seat se situó en los 16 millones de euros.

Esta cifra supone una caída del 96,1% en comparación con el mismo periodo del año anterior, cuando Seat se anotó un beneficio operativo de 415 millones de euros.

Tan afectada se está viendo Seat por esta circunstancia que está a punto de dejar de ser rentable. El margen operativo de Seat al cierre de septiembre se situó en el 0,1%, lo que supone 3,8 puntos porcentuales menos frente al mismo periodo del año anterior.

Las ventas de la compañía entre enero y septiembre se incrementaron un 3,2% en la comparativa interanual, hasta alcanzar las 481.000 unidades.

La cifra de negocios también experimentó un alza del 6,9%, hasta alcanzar los 11.241 millones de euros.