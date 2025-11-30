Alex, transportista de frutas y verduras, alto y claro sobre lo que gana un camionero latino en España: “Durmiendo cada día en casa…”

En España, el debate sobre cuánto gana realmente un camionero y qué tipo de vida puede llevar sigue lleno de mitos, especialmente cuando se habla de conductores que llegan desde Latinoamérica buscando estabilidad. Entre dudas, rumores y comparaciones salariales, surge la experiencia de Alex, un transportista de frutas y verduras que reveló cómo trabaja, cuánto gana y por qué dormir cada día en casa se ha convertido en su mayor logro.

“Dormir cada día en casa y ganar bien”: el sueldo que desató el debate

Alex reveló en una charla en el canal de YouTube Rutas de Éxito que su sueldo mensual oscila entre 2.500 y 2.700 euros, una cifra que muchos camioneros cuestionan al pensar que solo se alcanza haciendo internacional “de verdad”. Él aclaró que su trabajo sí cruza frontera, viaja diariamente a Francia para repartir frutas y verduras, pero que el formato de su ruta le permite regresar a Barcelona todas las noches. “Es lo más bonito del oficio”, aseguró.

El camionero explicó que la clave no está únicamente en las horas de conducción, sino en la dinámica de su jornada, que suele incluir entre 10 y 15 repartos diarios. Según detalló, ese ritmo exige rapidez para acular, eficiencia en cada descarga y una relación constante con clientes que esperan puntualidad.

Para él, esa exigencia justifica el sueldo que recibe, un salario que algunos compañeros tildaron de “imposible” hasta que él mismo lo aclaró: “Es un muy buen sueldo, sí, pero también me lo he ganado”.

Alex confirmó que quienes dudan de estas cifras suelen hacerlo por desconocimiento del tipo de reparto, porque trabajan en rutas más largas o porque llevan jornadas nocturnas más pesadas. Aun así, insistió en que España sí tiene trabajo y salarios competitivos para camioneros con experiencia, algo que, según contó, muchos jóvenes descubrieron gracias a sus vídeos.

La vida detrás del volante: de Ecuador a España y del miedo inicial a la estabilidad

El transportista narró que llegó a España con 13 años y que su vínculo con los camiones nació en casa, influido por su padre, también camionero. Recordó que no tuvo un camino sencillo: tardó dos años en conseguir su primera oportunidad porque nadie quería contratar a alguien sin experiencia. Su debut fue en Palma, donde tuvo que aprender a subir un camión a un barco y afrontar errores propios del inicio, incluido aquel día en que terminó atrapado en una calle estrecha hasta que la policía tuvo que asistirlo.

Con el tiempo, Alex pasó por lonas, rutas duras y maniobras complicadas, hasta que se consolidó en el transporte frigorífico, un tipo de trabajo que, dijo, le ofreció más orden y menos carga física. Ese proceso de crecimiento, según explicó, fue lo que le permitió pedir aumentos y encontrar empresas dispuestas a reconocer su valor. “No rompo, no doy problemas y cuido mi camión; eso cuenta más de lo que la gente piensa”, relató.

El chófer también habló de la realidad latinoamericana, donde aseguró que el oficio es mucho más inseguro, desregulado y expuesto a robos y corrupción. Por eso recomendó a otros migrantes que, si pueden, intenten venir con paciencia y ahorros para convalidar documentos y construir una vida nueva.

Tacógrafo, disponibilidad, jubilación y el lado más duro del oficio

Aunque él no realiza jornadas de 15 horas, Alex criticó la disponibilidad actual y propuso reducirla a 11 horas para hacer el trabajo más sostenible. También opinó sobre la propuesta de reducir la jornada laboral a 7,5 horas, asegurando que resultaría inviable en el transporte: “No llegaría nunca a mi casa. A mí esa ley me jodería”.

El conductor también habló del desgaste del oficio y defendió que la jubilación debería llegar como máximo a los 55 años. Para él, obligar a camioneros de edad avanzada a seguir trabajando es peligroso, injusto y desconectado de la realidad física del trabajo.

Finalmente, animó a quienes se están sacando el carnet a tener paciencia, aceptar que al principio es duro y no dejarse influenciar por quienes dicen que el transporte no vale la pena. “Esto es bonito si te gusta conducir”, concluyó.