Este es el lugar favorito de los españoles para comprar un coche...y no es el que imaginas

La confianza sigue siendo el factor principal que guía la elección del canal de compra.

El lugar favorito para los españoles a la hora de comprar un coche sigue muy ligado al trato directo, y no es el que imaginas, según un estudio de Hiflow en colaboración con YouGov.

El informe confirma que la atención presencial conserva un peso decisivo en la decisión final de compra, incluso en un mercado donde las opciones digitales crecen.

¿Cuál es el lugar favorito de los españoles para comprar un coche?

El análisis publicado por Hiflow señala que el concesionario físico mantiene un liderazgo firme como espacio preferido para formalizar la adquisición del vehículo.

El 53% de los consumidores elige este entorno por la seguridad que aporta un interlocutor directo durante las fases clave del proceso. La atención personalizada conserva prestigio dentro de un sector cada vez más digitalizado.

Los resultados del estudio muestran que incluso en una edad de transición tecnológica, los conductores valoran el acompañamiento humano en la entrega, la firma del contrato y los pasos finales.

La relación personal aporta una sensación de control que no igualan las plataformas digitales. Este patrón se repite en todo el espectro de perfiles, con variaciones según la edad.

Los jóvenes entre 18 y 34 años dan más espacio a los canales online, pero aun así el conjunto de los usuarios mantiene su preferencia por la vía presencial. El informe destaca que el equilibrio entre eficiencia digital y contacto humano marca la experiencia más satisfactoria.

La digitalización no desbanca a los concesionarios de coches

El estudio recoge que un cuarto de los conductores opta por completar todo el proceso a través de plataformas online. Este grupo, integrado en gran parte por usuarios de 18 a 35 años, impulsa un cambio que obliga a los concesionarios a adaptar su oferta.

Los conductores mayores de 55 años muestran una tendencia opuesta y mantienen su preferencia por el establecimiento tradicional. El 60% considera que el contacto con el concesionario transmite más transparencia y responsabilidad que cualquier alternativa digital.

El avance de los canales digitales no elimina la necesidad de un trato directo. El estudio subraya que las etapas más sensibles, como la firma y la entrega, continúan asociadas a la experiencia presencial.