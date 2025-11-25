La DGT sorprende en Black Friday con una nueva campaña de vigilancia en España

El crecimiento del comercio electrónico incrementa la presencia de furgonetas en las calles. DGT

La DGT sorprende en Black Friday al anunciar una intensa campaña de vigilancia en España, una decisión que responde al repunte del comercio electrónico y a un volumen de casi 125 millones de envíos previstos, según la organización logística UNO. La institución adapta su estrategia a una semana con alta presión logística y al aumento de furgonetas en circulación.

La DGT eleva el control sobre las furgonetas durante el Black Friday

La Dirección General de Tráfico coloca el foco en las furgonetas, un vehículo con mayor presencia en el reparto diario y con cifras de siniestralidad elevadas. El operativo, activo del 24 al 30 de noviembre, busca equilibrar la rapidez del comercio electrónico con una circulación más segura en espacios urbanos.

UNO estima medias de 4,3 millones de entregas al día, una dinámica que incrementa la presión sobre el tráfico. Esta realidad justifica el refuerzo de controles en un sector que suma 2,7 millones de vehículos y que, según Car and Driver, figura en más de nueve mil siniestros en 2024.

La campaña actúa en el tramo final del reparto, donde la prisa influye en la conducción. Tráfico recalca que la furgoneta exige más atención. “Las furgonetas presentan unas características dinámicas y de utilización distintas a otros vehículos”, señalan desde el organismo.

Por ello, la institución insiste en revisar carga, velocidad, documentación y estado técnico para reducir fallos que derivan en incidentes graves.

El plan operativo de la DGT para frenar riesgos antes de la campaña navideña

El Plan Operativo de Vigilancia y Control de Furgonetas de Reparto se plantea como una estrategia que combina prevención, supervisión técnica y control de factores de riesgo. La meta es adaptar la intensidad del reparto a un escenario más seguro.

El despliegue se sitúa en áreas urbanas y zonas limítrofes, donde la actividad crece con cada campaña comercial.

El subdirector adjunto de Vehículos, Juan José Arriola, indica que “en estos controles se comprobarán la velocidad, la documentación del vehículo y del conductor y la correcta colocación de la carga”.

Con estas medidas, Tráfico busca que el incremento de envíos no derive en un repunte de siniestros. La institución aspira a consolidar hábitos preventivos antes de la campaña navideña, un periodo que concentra los desplazamientos más críticos del año.