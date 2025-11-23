La lista de coches que más han pisado el taller este año en España tiene dos sorpresas inesperadas

El informe anual elaborado por Recomotor, basado en los datos enviados por más de 10.000 talleres españoles, dejó una fotografía muy clara del estado del parque automotor en 2025. La plataforma detectó qué marcas acumularon más averías, cuáles siguen siendo las más fiables y qué fallos se han convertido en la pesadilla habitual de miles de conductores. Entre los resultados aparecen dos coches chinos que se han expandido con fuerza en España.

Las marcas que encabezan las visitas al taller

El informe mantiene una tendencia conocida: Alfa Romeo, Fiat, Land Rover y Jeep vuelven a ser los fabricantes que más han necesitado asistencia mecánica.

A este grupo se suman dos marcas que crecieron con rapidez en los últimos años y que ahora registran un aumento notable de intervenciones por fallos eléctricos, problemas en la suspensión y averías vinculadas al sistema de alimentación: MG y Lynk & Co.

Marc Cuñat, responsable de recambios de Recomotor, explicó: “Son coches cada vez más presentes en nuestras calles, pero también con incidencias más repetidas. El parque automovilístico es más diverso y eso se nota en el taller”.

Las marcas más fiables del mercado español

En el extremo contrario, se mantienen fabricantes que llevan años destacando por la estabilidad de sus vehículos. Toyota, Honda, Kia y Škoda repiten como las marcas que menos averías presentan en relación con el tamaño de su parque.

Las averías más comunes en 2025

El análisis también ordena cuáles han sido los fallos que más trabajo han generado en los últimos doce meses. Entre los problemas más frecuentes aparecen los siguientes puntos, que explican por qué tantos conductores perciben un aumento notable en los costes de reparación: