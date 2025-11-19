Zunder y HVR Energy logran 18,2 millones de Bruselas para desplegar su red de recarga eléctrica y de hidrógeno

La Comisión Europea acaba de subvencionar 70 proyectos con 600 millones de euros para electrificar y descarbonizar el transporte por carretera, marítimo, fluvial y aéreo.

De estos 70 proyectos, seis son españoles, los cuales han percibido 36.834.706,3 euros en subvenciones. Es decir, el 6,1% de los proyectos subvencionados para descarbonizar el transporte ha ido a parar a algún proyecto español.

Lo cierto es que los proyectos que han recibido una mayor cuantía son los de Zunder y HVR Energy. Los modelos de negocio de ambas compañías distan mucho. Para empezar porque la tecnología a la que se dirigen es distinta.

Así, mientras que Zunder se centra en el despliegue de puntos de recarga de alta potencia, HVR Energy quiere desdoblar una red de recarga de hidrógeno en los próximos años.

Hablamos de una tecnología, la del hidrógeno, cuya penetración en el Viejo Continente es casi inexistente. Ahora bien, es trascendental contar con hidrolineras de cara al futuro. Todo ello con el fin de no saturar la red eléctrica.

El proyecto que ha recibido la mayor subvención entre todos los proyectos es el de Zunder. La compañía palentina de puntos de recarga rápida ha conseguido 10,54 millones de euros para desplegar 399 puntos de recarga en 101 ubicaciones.

Dicho proyecto, cuyos postes de recarga se desplegarán en España, Portugal, Francia y Bélgica, contempla que estos puntos estarán operativos antes de que finalice 2028.

De estos 399 puntos de recarga rápida que desplegará Zunder, 178 estarán ubicados en España y el resto se instalarán en Portugal, Francia y Bélgica, según ha confirmado la compañía a EL ESPAÑOL-Invertia.

Cabe puntualizar que 161 de ellos estarán destinados a surtir los vehículos ligeros, mientras que otros 238 puntos se desplegarán para proveer a los vehículos pesados. La compañía apunta que todos estos ofrecerán unas potencias de entre 300 y 400 kW. De hecho, para el presente ejercicio la firma palentina prevé cerrar con más de 1.500 puntos operativos en Europa.

HVR Energy y el hidrógeno

La otra compañía que ha logrado la segunda subvención más elevada ha sido HVR Energy. La firma ha logrado una subvención de 7,65 millones de euros de un proyecto con un coste de 25,5 millones de euros.

El proyecto de HVR Energy consiste en el despliegue de 30 nuevas estaciones de hidrógeno en España antes de que finalice 2028, según ha explicado Santiago Ramas, director general de HVR Energy, a este diario.

Estación modular de recarga de hidrógeno de HVR Energy HVR Energy

Por poner estos datos en contexto, de los 600 millones de euros en subvenciones concedidos por Bruselas, se han financiado proyectos que contemplan el despliegue de 38 hidrogeneras hasta 2028. Casi ocho de cada 10 de estas estaciones son de HVR Energy.

Las previsiones de la compañía pasan por tener una red de 55 hidrogeneras para 2028.

Ramas asegura que, de cara a 2028, habrá una mayor oferta de hidrógeno por parte de los fabricantes. Lo cierto es que hablamos de una solución por la que han apostado países asiáticos como China, Corea del Sur y Japón.

En el Viejo Continente, fabricantes como Toyota y Hyundai ya cuentan con modelos de pila de combustible de hidrógeno. Por su parte, BMW prevé lanzar al mercado su primer modelo de pila de combustible de hidrógeno para 2028, el iX5 Hydrogen.

Ahora bien, se prevé que la pila de combustible tenga una mayor penetración en otro tipo de vehículos, como los industriales.

Ramas señala que su modelo de negocio tiene un 75% menos de gasto de capex y un 85% menos de opex que el modelo tradicional. Para empezar porque, al tratarse de estaciones modulares, no precisan de tanta superficie a la hora de desplegar su solución.

Otras subvenciones

El resto de subvenciones para descarbonizar el transporte han ido a parar a Terminal Catalunya, la Autoridad Portuaria de Tarragona, Diverxia Infraestructuras y Avanza.

El proyecto de Terminal Catalunya, que ha logrado una subvención de 7,21 millones de euros, implica la compra de equipos eléctricos para la manipulación de contenedores, así como la instalación de 26 estaciones de carga eléctrica necesarias para su funcionamiento en el Puerto de Barcelona.

El coste del proyecto supera los 24 millones de euros y Bruselas lo considera un puerto central de la red Transeuropea de Transportes (TEN-T).

Tras ella se sitúa el proyecto de la Autoridad Portuaria de Tarragona, con un coste de 21,9 millones de euros, para lo que contarán con una subvención de 6,59 millones de euros.

El proyecto tiene como objetivo desplegar sistemas de electricidad en tierra de acceso público, incluyendo el suministro de energía (OPS) en el muelle Baleares del puerto marítimo principal de la red TEN-T de Tarragona.

De hecho, el muelle Baleares funcionará inicialmente a 10 MVA con dos unidades de gestión de cables, y está diseñado para operar hasta 20 MVA en el futuro, suministrando electricidad simultáneamente a dos buques de tamaño medio o a uno grande/mega.

Diverxia Infraestructuras desplegará una infraestructura integrada para generar y repostar hidrógeno verde para vehículos pesados de transporte de mercancías en Valencia. El coste del proyecto alcanza los 10,8 millones de euros y la subvención se sitúa en los 3,24 millones. Dicho proyecto incluye una estación de repostaje de hidrógeno (HRS) con una capacidad de suministro de 1 tonelada por día, un electrolizador PEM de 5 MW y paneles solares asociados.

El Grupo Avanza también se ha visto beneficiado por estas subvenciones. En su caso, el proyecto consiste en la electrificación del transporte público de pasajeros por carretera a lo largo de la red TEN-T. El proyecto tiene un coste de 5,31 millones de euros y la subvención recibida se sitúa en los 1,59 millones.

El proyecto pasa por el despliegue de 106 puntos de recarga para la flota de autobuses del Grupo Avanza en cinco nodos estratégicos de áreas urbanas de los corredores Atlántico y Mediterráneo de la red TEN-T.