Un mecánico español no se corta y revela qué coches son más propensos a sufrir averías costosas y cómo evitarlas

Un mecánico español revela qué coches son más propensos a sufrir averías costosas Freepik

Un mecánico español con amplia experiencia sorprendió a sus seguidores al publicar un vídeo en el que detalla tres averías capaces de vaciar el bolsillo de cualquier conductor. El experto de Garaje Hermético repasó en TikTok qué fallos generan facturas que pueden alcanzar los 15.000 euros, señaló los motores con más probabilidades de presentarlos y dejó varios consejos prácticos para evitar sustos.

La correa de distribución y los motores con más riesgo

La primera advertencia se centró en la correa de distribución, un elemento que puede causar una avería grave cuando trabaja dentro del propio aceite del motor. Según el mecánico, este diseño incrementa el desgaste y obliga a vigilar el estado de la pieza sin esperar a que aparezcan síntomas claros.

Entre los motores con más riesgo citó los 1.2 PureTech del grupo Stellantis presentes en Citroën, Opel y Peugeot, además de los primeros 1.0 EcoBoost de Ford.

Problemas en cajas automáticas y los modelos más delicados

El segundo punto de alerta fueron las cajas de cambios automáticas. Fallos eléctricos, tirones o reacciones inusuales suelen anticipar reparaciones caras, casi siempre originadas por falta de mantenimiento.

Como recomendación, dijo que el aceite de la caja automática también requiere sustitución, y que hay que seguir los intervalos indicados por el fabricante.

El mecánico señaló como unidades más problemáticas las primeras DSG de siete velocidades en seco (DQ200) del Grupo Volkswagen y las Powershift de Ford montadas en Focus y Mondeo fabricados entre 2011 y 2016.

#automoviles #mecanica #averiascoches ♬ sonido original - Garaje Hermético @garaje.hermetico No solo te desvelamos cuáles son las averías más catastróficas y costosas que puede sufrir tu coche, sino que te explicamos de forma clara por qué ocurren, cómo puedes evitarlas con un mantenimiento adecuado y buenos hábitos, y, lo más importante, te señalamos qué modelos y motores específicos han demostrado ser más propensos a sufrirlas. 👉AVERIAS graves: Cómo EVITARLAS y coches que las sufren en YouTube #coches

Los turbos que más sufren por mala lubricación

El tercer aviso tuvo relación con los turbos, muy sensibles a la lubricación y al uso inmediato después de trayectos exigentes. Parar el motor de golpe tras circular a altas revoluciones puede provocar daños irreversibles.

Usar aceite de calidad

Respetar los intervalos de servicio

Dejar el motor en marcha uno o dos minutos antes de iniciar la marcha en turbos antiguos

Entre los motores con fama de romper el turbo mencionó los Renault 1.9 dCi instalados en modelos como Laguna o Mégane, así como algunos 1.0 HDi de Peugeot y Citroën.