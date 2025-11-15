BYD Dolphin Surf Comfort: el eléctrico que rompe moldes en los recorridos urbanos por su relación calidad-precio

La industria automovilística aún intenta dar con la tecla a la hora de lograr transitar hacia la electromovilidad. Todo ello sin tener que incurrir en unas pérdidas elevadas, algo que de entrada parece difícil. Si esta tarea es complicada para los fabricantes tradicionales, los chinos van más avanzados.

¿A qué se debe? Principalmente, a dos factores: por un lado, China lleva años de ventaja en el desarrollo de vehículos electrificados; y, por otro, a que el gigante asiático controla toda la cadena de valor de las baterías.

Así las cosas, las automovilísticas chinas apuestan ya no sólo por ofrecer una batería de modelos con los que no pueden competir los fabricantes tradicionales, sino que lo hacen ahora en los segmentos más accesibles para el gran público.

Pero esta avalancha de modelos también coincide en un momento en el que Bruselas se ha dado cuenta de que ha de desarrollar modelos eléctricos pequeños y asequibles. Todo ello con el fin de hacer más accesible este tipo de movilidad.

Si Bruselas parece despertar de su letargo -algo que aún está por ver cómo se logra-, automovilísticas como BYD ya han logrado cautivar al público por su relación calidad-precio.

La compañía, que cerrará este año como líder mundial en ventas de vehículos completamente eléctricos, trajo a España en mayo el Dolphin Surf. Se trata de un modelo completamente eléctrico que en tan sólo cinco meses ha logrado comercializar 2.796 unidades.

La unidad probada por EL ESPAÑOL-Invertia corresponde al BYD Dolphin Surf en su acabado Comfort. Cabe puntualizar que no se trata del acabado que otorga una mayor autonomía, pero sí el que cuenta con el acabado que incorpora un mayor equipamiento.

Silueta del BYD Dolphin Surf BYD

Su precio en el mercado español se sitúa en los 26.490 euros, aunque la tarifa puede reducirse hasta los 18.280 euros en el caso de adherirse a las promociones de la compañía.

El BYD Dolphin Surf tiene una longitud de 3,99 metros, una anchura de 1,72 metros, una altura de 1,59 metros y una distancia entre ejes de 2,50 metros. De esta manera, el modelo se sitúa como una de las alternativas más económicas a la hora de hacer los recorridos urbanos.

Cuatro ocupantes

Antes de entrar en detalles es preciso apuntar que el BYD Dolphin Surf cuenta con espacio en su interior para cuatro ocupantes. Una tendencia que se empieza a consolidar en el sector.

Y es que han sido varias las automovilísticas que han apostado por desarrollar este tipo de modelos, los cuales son fáciles de conducir en entornos urbanos. De hecho, la mayoría de estos recorridos se hacen con uno o dos ocupantes.

La automovilística surcoreana Hyundai también lanzó recientemente al mercado el Inster.

Se trata de otro modelo completamente eléctrico con capacidad para cuatro ocupantes. Pero la competencia del BYD Dolphin Surf también abarca al Dacia Spring, al Leapmotor T03 o al Fiat Grande Panda, el cual cuenta con versión microhíbrida y completamente eléctrica.

En lo que a hitos se refiere, el Dolphin Surf logró alcanzar el millón de unidades producidas tan sólo 27 meses después de que se iniciase la producción.

En el mercado español, este modelo fue el modelo eléctrico más vendido el pasado mes de octubre, con un total de 846 unidades. En lo que va de año, es el quinto modelo eléctrico más vendido.

Un urbano polivalente

La versión Comfort es la más potente y la más equipada de las tres que hay (Active y Boost completan la oferta). Si bien la versión Boost es la que cuenta con una mayor autonomía eléctrica, con 322 kilómetros, la Comfort es la que tiene un mejor desarrollo.

La versión Comfort del Dolphin Surf alcanza los 100 km/h desde parado en 9,1 segundos. Y lo hace siendo la versión más pesada de las tres, con un peso en vacío que alcanza los 1.390 kilos.

Vista tres cuartos trasera del BYD Dolphin Surf BYD

Dicha versión tiene una autonomía de 310 kilómetros. En la prueba realizada se han recorrido más de 250 kilómetros en recorridos urbanos y el consumo medio se ha situado en los 14,5 kWh, lo que supone 1,5 kWh menos de lo que declara la marca y casi 4 kWh más de lo que declara en ciclo urbano.

De hecho, BYD apunta que el modelo puede recorrer 460 kilómetros en ciclo urbano, cifra bastante generosa en contraste con la realidad.

La batería que monta el Dolphin Surf es de ferrofosfato de litio (LFP) y su capacidad alcanza los 43,2 kWh.

El motor tiene una potencia de 115 kW, con un par máximo de 220 Nm, lo que le permite alcanzar los 150 km/h. Además, cuenta con tracción delantera.

En lo que a recarga se refiere, el tiempo de carga en corriente alterna se completa en cinco horas.

En caso de recargarlo en un poste de corriente continua, el modelo admite una potencia máxima de 85 kW. Así las cosas, la batería se puede recargar del 10% al 80% en 30 minutos, mientras que del 30% al 80% se completa en 22 minutos.

Interior funcional

Si hay algo que llama la atención de este modelo en su interior es la pantalla central de 10,1 pulgadas. Dicha pantalla se caracteriza por poder girarse en sentido horizontal o vertical.

Ahora bien, es importante tener en cuenta que no puede estar en función vertical en caso de que se esté utilizando el Apple CarPlay o el Android Auto. Para poder girar la pantalla central es necesario activar una tecla ubicada en el volante.

Lo cierto es que el interior del Dolphin Surf es más que práctico para poder realizar los recorridos del día a día.

En lo que a maletero se refiere, el modelo tiene una capacidad de 308 litros, que pueden alcanzar los 1.037 litros en caso de abatir los asientos. Asimismo, el Dolphin Surf cuenta con otros 20 compartimentos de almacenamiento repartidos por todo el habitáculo.

Interior del BYD Dolphin Surf BYD

Pese a contar con cuatro asientos, el espacio para los pasajeros traseros es más que suficiente.

El cambio de marcha se ubica en la botonera que se sitúa encima del climatizador. El modelo también incorpora hasta cuatro modos de conducción: Eco, Normal, Sport y Snow.

Ahora bien, si hay que ponerle una pega a este modelo es la regeneración de la batería. Tan sólo cuenta con dos niveles de regeneración (normal y fuerte) y dicho cambio se tiene que realizar a través de la pantalla.

Esta situación complica el cambio de la regeneración en función de las necesidades, dado que la gran mayoría de modelos eléctricos suelen incorporar levas en el volante para realizarlo. También es importante tener presente que carece de la función one-pedal.

Silueta del BYD Dolphin Surf BYD

En cuanto a los sistemas de ayuda a la conducción que incorpora destacan el control de velocidad de crucero inteligente, el frenado automático de emergencia, el asistente de salida del carril y el control inteligente de las luces de carretera.

Otra de las funciones útiles que monta la versión Comfort es la cámara de aparcamiento de 360 grados, así como los faros LED, cristales traseros de privacidad, iluminación inferior en los retrovisores exteriores, asientos delanteros calefactados y carga inalámbrica para el teléfono, ubicada en la consola central.

En definitiva, el BYD Dolphin Surf se ha convertido en poco tiempo en una alternativa eléctrica y económica a la hora de tener en cuenta para realizar los recorridos urbanos e interurbanos. Justo lo que ansía con desarrollar Bruselas y que aún no ha logrado ni siquiera poner en marcha.