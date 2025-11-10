José, emprendedor, sobre cuánto puede ganar como gestor de un yate en Ibiza: "Hay inversores que ganan dinero alquilando"

El alquiler de yates se ha convertido en una de las formas más rentables de inversión durante los veranos en Ibiza y Formentera. José, emprendedor y viajero habitual, conoció de cerca este negocio tras pasar unos días a bordo de un modelo De Antonio, una de las marcas más populares del Mediterráneo. Su experiencia le permitió descubrir no solo el atractivo del lujo en el mar, sino también la compleja estructura de un negocio en el que muchos inversores logran beneficios alquilando sus embarcaciones durante la temporada alta.

Un negocio que navega entre lujo e inversión

Según explicó en un video con el youtuber Eric Poce, el modelo de gestión de un yate en Ibiza involucra a tres figuras principales: el fabricante, el distribuidor y los inversores. “Aquí hay mucha gente involucrada”, resumió José. El barco que utilizó pertenecía a un grupo de inversores, gestionado por Claudio, distribuidor de De Antonio en Ibiza y Formentera, encargado de alquilar y mantener embarcaciones de terceros.

De este modo, un propietario puede decidir dejar su barco amarrado o cederlo al distribuidor para que lo gestione y genere ingresos a través del alquiler diario.

“Hay inversores que ganan dinero alquilando”, explicó José, quien destacó que el negocio puede resultar rentable si se mantiene el barco en actividad durante toda la temporada. Ibiza, con un flujo constante de turistas y un clima favorable desde mayo hasta septiembre, es uno de los destinos más solicitados para este tipo de experiencias.

Detrás del timón: la vida de un patrón

El patrón profesional Michel, encargado de la navegación, explicó que su trabajo combina responsabilidad y convivencia con los clientes. “La mayoría de la gente se porta bien, aunque hay grupos que vienen con la mentalidad de fiesta”, comentó.

Durante el verano realiza alrededor de cien travesías, la mayoría entre Ibiza y Formentera, y su función principal es garantizar la seguridad y el disfrute de los pasajeros.

Michel destacó además que los barcos de De Antonio están diseñados para ofrecer comodidad y bajo mantenimiento. Equipados con motores fuera borda ocultos, su mantenimiento cuesta “tres veces menos que el de un motor intraborda”, lo que los convierte en una opción atractiva para los inversores que buscan rentabilidad sin excesivos costes de operación.

Un lujo más accesible de lo que parece

El barco utilizado, valorado en unos 450.000 euros, pertenece al segmento “open”, ideal para un día de navegación. Con 11 metros de eslora, dos motores de 300 caballos y capacidad para doce personas, puede alcanzar hasta 70 km/h sobre el agua. Para José, más que un lujo inalcanzable, representa una inversión de estilo de vida: “Es un lujo asequible cuando ya empiezas a tocar algo de dinerito”, afirmó.

El negocio de los yates en Ibiza muestra así una doble cara: la del placer y la del rendimiento económico. Detrás de cada travesía hay toda una cadena de trabajo, inversión y mantenimiento que mantiene vivo uno de los negocios más exclusivos del Mediterráneo, donde disfrutar del mar también puede convertirse en una oportunidad para generar beneficios.