Álvaro, empresario, revela cómo ahorrar 2000 € al comprar un coche fuera de España: "El mercado europeo está lleno de chollos"

Un empresario de 21 años revela cómo ahorrar dinero al comprar un coche fuera de España

El joven empresario español Álvaro, de Scuderia Viondi, compartió en su cuenta de TikTok @scuderia.viondi, un método para comprar coches más baratos en otros países de Europa. Con solo 21 años, el experto asegura que es posible transformar un ahorro de 5.000 € en un vehículo valorado en 7.000 €, siempre que se sigan los pasos adecuados. El gran secreto es buscar vehículos fuera de España.

"El mercado europeo está lleno de chollos": el truco es mirar fuera de España

Álvaro recomienda ampliar la búsqueda y no limitarse al mercado nacional. “El mercado europeo está lleno de chollos”, expresa sobre la gran diferencia de precios y condiciones que puede encontrarse en países como Alemania, Bélgica o Países Bajos.

Además, dice que comparar precios y equipamientos es clave antes de decidir. Un mismo modelo puede costar hasta 2.000 € menos fuera de España, dependiendo del país y del concesionario.

Cinco pasos para convertir 5.000 € en 7.000 €

El joven empresario propone 5 pasos que cualquiera puede aplicar:

Buscar oportunidades reales en plataformas europeas y concesionarios de confianza.

Comparar precios y equipamientos , ya que el ahorro puede ser significativo.

Verificar el historial del coche , revisando mantenimiento, kilometraje y procedencia.

Gestionar correctamente la importación , incluyendo impuestos, transporte y homologación.

Usar o vender el coche con margen, evitando pérdidas de valor y convirtiendo la compra en una inversión.

Importar un coche puede ser rentable si se hace bien

Álvaro insiste en que con buena planificación los beneficios superan los costes. El empresario dice que muchos compradores pierden dinero por no informarse sobre los impuestos de matriculación, los trámites de homologación o las diferencias en normativa.

“No se trata de tener más dinero, sino de saber moverlo mejor”, considera.