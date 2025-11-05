Un experto mecánico español no se corta y muestra el truco para instalar bien una sillita de bebé en tu coche en pocos minutos

Colocar correctamente una sillita de bebé en el coche es algo fundamental, ya que hacerlo mal puede poner en riesgo la seguridad del niño. El mecánico español Juan José Ebenezer, conocido por sus vídeos didácticos en redes sociales, explicó paso a paso cómo instalar una silla infantil con sistema ISOFIX de forma segura y rápida, y advirtió sobre los fallos más frecuentes que cometen los padres.

Cómo comprobar si tu coche tiene sistema ISOFIX

El primer paso, según Ebenezer, es asegurarse de que el vehículo dispone de este sistema. Para comprobarlo, basta con mirar la unión entre el respaldo y el asiento trasero: “Tiene que haber una tapa o etiqueta con la palabra ISOFIX”. Una vez localizado, hay que desplegar las dos patas del anclaje de la sillita y ajustarlas hasta que encajen en los conectores del asiento.

El experto explica que muchos conductores se fían únicamente del indicador verde que aparece cuando el anclaje parece estar bien sujeto. Sin embargo, advierte que eso puede ser engañoso: “Aunque marque en verde, si el asiento se mueve, no está bien instalado”.

El truco del mecánico para dejar la silla completamente fija

El mecánico español recomienda colocar primero la base del asiento infantil en sentido contrario a la marcha y empujar con fuerza hacia el respaldo del coche hasta que quede completamente pegado. “No debe quedar espacio entre el respaldo y la silla. Si puedes meter los dedos, no está bien anclada”, subraya.

También señala que, cuando la silla tiene pata de apoyo, esta no debe quedar levantada ni soportar el peso del asiento, sino simplemente ayudar a estabilizarlo. “Debe estar completamente apoyada al suelo, pero no cargando la estructura”, aclara.

Seguridad antes que comodidad

Ebenezer concluye su explicación recordando que la rigidez del sistema es clave para la protección del menor en caso de accidente. Además, sugiere echar el asiento del coche hacia atrás, si es posible, para reforzar la sujeción. “Las marcas verdes no garantizan la seguridad. Lo que realmente importa es que todo quede firme y sin juego”, afirma.

Su consejo final es revisar siempre la instalación antes de cada viaje y no confiar solo en los indicadores visuales. Un pequeño ajuste puede marcar la diferencia en una situación de emergencia.