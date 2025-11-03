Un analista en coches revela el modelo de segunda mano con mejor calidad que puedes encontrar en el mercado desde 7.000

Este modelo de Toyota es considerado como uno de los coches más fiables jamás fabricados. Itziar Echave-Sustaeta

Encontrar un coche de segunda mano que combine calidad, fiabilidad y un precio atractivo no es tarea fácil. Sin embargo, JuanFran, analista especializado en automoción, reveló en un reciente video en su canal de YouTube Car Wow, qué modelo, pese a tener más de tres décadas, sigue superando a muchos vehículos modernos en confort, durabilidad y precisión. Se trata del Lexus LS400, el sedán de lujo con el que Toyota quiso construir el mejor automóvil del mundo.

El ambicioso proyecto que cambió la historia de Toyota

Según JuanFran, todo comenzó en 1983, cuando Ei Toyoda, entonces presidente de Toyota, reunió a su equipo con una meta ambiciosa: “tenemos que construir el mejor automóvil del mundo”.

Así nació el proyecto que dio origen a Lexus, una marca creada desde cero para competir con los grandes nombres europeos del lujo como Mercedes-Benz, BMW y Jaguar. La compañía japonesa destinó mil millones de dólares y seis años de desarrollo para concebir un coche que igualara o superara los estándares de las berlinas alemanas más prestigiosas.

El resultado fue el Lexus LS400, una obra maestra de ingeniería que implicó el trabajo de 4.000 empleados, de los cuales 100 eran ingenieros y más de 2.000 técnicos. El vehículo no solo fue pionero por su motor V8 de 250 caballos y su refinamiento estructural, sino también por introducir técnicas de fabricación avanzadas como la soldadura láser, inexistentes en Toyota hasta veinte años después.

Una máquina pensada para durar toda la vida

Según el especialista, el LS400 fue diseñado con una obsesión por la perfección pocas veces vista. En su desarrollo se construyeron 1.000 prototipos y se realizaron 4,4 millones de kilómetros de pruebas, desde el Ártico hasta el desierto de Arizona, para garantizar su fiabilidad en cualquier condición. Incluso se llegó a probar un motor durante 300.000 kilómetros con el acelerador a fondo, sin que presentara fallos.

El coche fue presentado en Estados Unidos en 1989 y causó asombro inmediato. Su precio de lanzamiento, unos 35.000 dólares, frente a los más de 50.000 de sus rivales europeos, lo convirtió en una alternativa irresistible.

Su motor era tan silencioso y equilibrado que, según cuentan los ingenieros, muchos técnicos intentaban arrancarlo sin darse cuenta de que ya estaba encendido. El aislamiento acústico, el pulido artesanal del escape y el cuidado extremo en los acabados interiores marcaron un antes y un después en la industria automotriz japonesa.

Un icono del lujo que hoy sigue siendo un hallazgo

Tres décadas después, el Lexus LS400 se ha ganado la reputación de ser uno de los coches más fiables jamás fabricados. El analista destacó que “su interior parece el de un coche nuevo, sin grietas, sin ruidos, con todos los sistemas eléctricos funcionando perfectamente”.

Su durabilidad es tal que algunas unidades con más de 250.000 kilómetros conservan aún los componentes originales, incluida la suspensión neumática y el escape de serie.

Con un precio que inicia desde los 7.000 euros en el mercado de ocasión, el LS400 se ha convertido en una joya oculta para los amantes del lujo clásico. Su suavidad de conducción, el silencio del motor y la calidad de materiales como la madera de nogal, la misma usada por Yamaha en sus pianos, lo mantienen como un ejemplo de ingeniería atemporal.