El mejor kit para pinchazos por menos de 15 euros: el truco que recomiendan los expertos para evitar una grúa

Un pinchazo puede arruinar cualquier trayecto, sobre todo cuando muchos coches nuevos ya no incluyen rueda de repuesto. Frente a los limitados kits reparapinchazos que traen de serie, los expertos recomiendan una alternativa sencilla, barata y mucho más práctica: los kits de mechas, una solución de emergencia que puede ahorrarte una llamada a la grúa.

Una herramienta eficaz y fácil de usar

Las mechas o “gusanos” de reparación son pequeños cordones de goma vulcanizada que se insertan directamente en el agujero del neumático, sellándolo al instante. Su gran ventaja es que no hace falta desmontar la rueda: basta con localizar el pinchazo, extraer el objeto, agrandar ligeramente el orificio con el escariador e introducir la mecha con la herramienta especial. En pocos minutos, el neumático vuelve a estar listo para circular.

Aunque los fabricantes no las recomiendan como reparación definitiva, lo cierto es que miles de conductores las utilizan con éxito a diario. Según los expertos de Auto Fácil, los resultados son tan buenos que muchos conductores aseguran haber recorrido cientos de kilómetros sin ningún problema tras colocar una mecha correctamente.

Otro punto a favor es el precio. Por menos de 15 euros en sitios como Amazon es posible adquirir un kit completo con herramientas y varias tiras de goma.

Un básico que no debería faltar en el coche

Aunque no sirve para cualquier tipo de daño, contar con un kit de mechas y un pequeño compresor puede marcar la diferencia entre continuar el viaje o quedar varado en la carretera.

Su uso requiere un poco de práctica, pero tras aprender la técnica, la reparación se hace en menos de diez minutos. No sustituyen al taller, pero pueden ser tu mejor aliado para llegar sin sobresaltos a tu destino.