Un experto en automoción desmiente el mito del kilometraje en los coches de segunda mano: "Lo que a la gente le cuesta entender es..."

Si estás valorando un coche usado, tienes que tener en cuenta estos puntos. Montaje

La creencia de que los coches de segunda mano con muchos kilómetros son una mala compra está muy extendida en España. Sin embargo, un experto en automoción de la cuenta de TikTok Revisamos el Coche ha explicado por qué este mito del kilometraje puede llevar a errores costosos. La clave no está en el número del cuentakilómetros, sino en el mantenimiento y el tipo de uso que haya tenido el vehículo.

El dato clave que muchos ignoran: no son los kilómetros, es el mantenimiento

El especialista lo deja claro desde el principio: “Lo que a la gente le cuesta entender es que no son los kilómetros, sino el mantenimiento”. Según explica, un coche diésel bien cuidado puede superar sin problema los cuatrocientos mil kilómetros, mientras que un coche gasolina puede empezar a mostrar fallos pasados los doscientos mil kilómetros.

Además, advierte que el tipo de conducción influye más de lo que parece, ya que un coche con cien mil kilómetros recorridos solo por ciudad está más desgastado que otro con doscientos mil kilómetros hechos por autopista. Por eso, antes de juzgar un vehículo por su kilometraje, lo fundamental es conocer su historial de revisiones.

El experto insiste en que, por ejemplo, un coche con pocos kilómetros, pero sin mantenimiento es una peor inversión que otro con muchos kilómetros y las revisiones al día.

“El problema no es el kilometraje, el problema es saber cómo se ha usado”, aclara desde el vídeo de TikTok Revisamos el Coche.

Consejos clave al comprar coches de segunda mano

Si estás valorando un coche usado, estos son los puntos que el experto recomienda tener en cuenta:

Revisar el historial de mantenimiento completo.

Comprobar si las revisiones se han hecho en talleres oficiales o de confianza.

Analizar el tipo de recorrido habitual (urbano o de autopista).

Verificar el estado del motor y los consumibles (aceite, filtros, correas).

Hacer una revisión previa con un servicio especializado.