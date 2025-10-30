El influencer experto en coches que pasó de grabar en casa a viajar a China para probar últimos modelos: "Lo que puedes lograr con un móvil"

El influencer experto en coches que pasó de grabar en casa a viajar a China para probar últimos modelos Instagram @gonzaloiglesias.p

Gonzalo Iglesias, un influencer experto en coches conocido por su cuenta @gonzaloiglesias.p, compartió en redes su experiencia en China, donde fue invitado por una marca para conocer nuevos modelos. El creador de contenido recordó sus inicios grabando en casa y destacó que su trabajo le ha permitido cumplir uno de sus mayores sueños.

De grabar en su garaje a probar coches en China

En su vídeo, Gonzalo explicó que comenzó instalando un espejo en el garaje de su casa para hablar de lo que más le gustaba: los coches. Ahora, su pasión lo ha llevado hasta Shanghái para conocer los nuevos modelos de fabricantes como Chery, que buscan posicionarse con fuerza en el mercado europeo.

“Es increíble cómo lo que puedes lograr con un móvil puede llevarte tan lejos”, comentó el influencer.

El viaje fue una oportunidad para probar los dispositivos y tecnologías que de niño solo podía imaginar. Además, destacó el orgullo de su familia, especialmente de su padre, que se emocionó al verlo partir hacia uno de los destinos más importantes del sector automovilístico.

Innovación y diseño: lo que más le sorprendió

Durante su visita, Gonzalo observó cómo las marcas chinas están apostando por la seguridad, la eficiencia y el diseño para conquistar a los conductores europeos. “Aquí ya tienen cargadores por inducción y una tecnología muy avanzada. Se nota que van con todo”, explicó.

El creador también bromeó sobre algunas curiosidades culturales y gastronómicas, y confesó que “la cocina china no es su favorita” tras probar platos como las patas de gallina.

Igualmente, aseguró que se queda con la calidez de la gente y la magnitud de una ciudad “absolutamente increíble”.