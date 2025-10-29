Este superdeportivo eléctrico promete redefinir el futuro de los coches: Los expertos estiman que sus precios arranquen desde los 38.000 euros

La marca china Xiaomi ha irrumpido en el sector automotor con el superdeportivo eléctrico SU7, un sedán que busca redefinir el futuro de los coches a través de la innovación y la tecnología inteligente. El modelo, que ya se vende en China, combina diseño aerodinámico, alto rendimiento y una integración total con el ecosistema digital de la firma. Aunque aún no se han confirmado los precios oficiales para Europa, los expertos prevén que este vehículo llegue al mercado con tarifas competitivas desde los 38.000 euros.

El Xiaomi SU7: el nuevo referente del coche eléctrico

El Xiaomi SU7 ya se comercializa en China con versiones que van desde el modelo estándar hasta el SU7 Max. De acuerdo con el portal oficial de Xiaomi, el coche destaca por su bajo coeficiente aerodinámico de 0.195 y una aceleración que permite pasar de 0 a 200 km/h en 10,67 segundos. Además, incorpora materiales de primera calidad, como el carburo de silicio, que garantizan una eficiencia del 99,6%.

En Europa, los expertos estiman que los precios podrían situarse entre 38.000 y 49.000 euros para el modelo base, mientras que el SU7 Pro rondaría los 54.000 a 58.000 euros. Las versiones más potentes, como el SU7 Max o el Ultra, podrían superar fácilmente los 100.000 euros, dependiendo del equipamiento y los costes de importación.

Xiaomi SU7 Ultra Wikimedia Commons

Diseño, tecnología y sostenibilidad: el tridente de Xiaomi para redefinir el futuro

El superdeportivo eléctrico destaca por su estética refinada y su interior de estilo minimalista. El volante de tres radios, los asientos ergonómicos y un panel digital de 16,1 pulgadas crean una experiencia de conducción envolvente. Además, su sistema de cabina inteligente permite conectar más de 1.000 dispositivos de Xiaomi, integrando coche, hogar y dispositivos personales en un solo ecosistema.

La marca china también ha puesto el foco en la sostenibilidad. Su planta de producción cuenta con techos solares capaces de generar más de 16 millones de kWh de energía limpia al año y un tratamiento de residuos con una eficiencia del 99%.