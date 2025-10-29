General Motors recortará 1.200 empleos en Detroit por la desaceleración de las ventas de eléctricos y el fin de las ayudas

General Motors, el mayor fabricante y vendedor de vehículos estadounidense, prevé recortar 1.200 empleos en su planta de vehículos eléctricos en Detroit.

El gigante norteamericano también recortará otros 550 puestos de trabajo en su planta de celdas de baterías Ultium Cells en Ohio. En este mismo emplazamiento, General Motors prevé la suspensión temporal de otros 850 empleos. Asimismo, la planta de Ultium Cells en Tennessee suspenderá temporalmente a otros 700 trabajadores.

Todo ello debido a la desaceleración de la demanda de vehículos eléctricos, así como al fin de los créditos fiscales de 7.500 dólares para compradores, los cuales vencieron en septiembre, según adelanta The Detroit News.

Cabe recordar que General Motors reconoció al cierre del tercer trimestre que el reajuste de la estrategia de vehículos eléctricos le supuso a la compañía un cargo de 1.592 millones de dólares.

Según reconoció la compañía en un comunicado "en respuesta a la menor adopción de vehículos eléctricos a corto plazo y a un entorno regulatorio en constante evolución, General Motors (GM) está reestructurando su capacidad de producción de vehículos eléctricos".

"A pesar de estos cambios, General Motors mantiene su compromiso con la fabricación en Estados Unidos y creemos que nuestras inversiones y dedicación a la flexibilidad operativa harán que GM sea más resiliente y capaz de liderar durante la transformación. Los empleados afectados podrían tener derecho a la remuneración y los beneficios correspondientes, de acuerdo con el Convenio Colectivo Nacional GM-UAW", apuntó la multinacional estadounidense.

No es el único recorte que ha llevado a cabo General Motors. La planta de vehículos eléctricos Factory Zero Detroit-Hamtramck dejó de operar esta semana y no volverá a hacerlo hasta el 24 de noviembre, cuando reabrirá en dos turnos hasta las vacaciones navideñas.

No obstante, tras las fiestas, reabrirá con un sólo turno.