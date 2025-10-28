Ángel Gaitan, experto mecánico, no da crédito sobre el terrible estado de este coche de primera: "¡No puedes conducir así!"

El creador de contenido y experto mecánico, Ángel Gaitan, no da crédito sobre el estado de este Mazda. Ángel Gaitan / Mazda

El experto mecánico Ángel Gaitán volvió a sorprender a sus seguidores, esta vez tras compartir un vídeo de TikTok donde muestra el estado de un coche Mazda que llegó a su taller en condiciones alarmantes. El profesional analizó el caso de un conductor que pretendía hacer un reclamo por una avería antigua ocurrida hace más de dos años.

El conductor seguía conduciendo pese a la avería antigua

En el vídeo de TikTok, Ángel Gaitán explica que su compañero realizaba un informe pericial sobre un Mazda cuyo propietario buscaba reclamar una avería de 2023.

El experto mecánico aclaró que el problema tenía difícil defensa, ya que el coche seguía circulando con fallos que derivaron por la avería de ese entonces.

“Evidentemente, no se le puede decir que este informe pericial vaya a ser muy favorable”, señaló Gaitán, subrayando que han pasado más de dos años desde el primer fallo detectado.

Según comentó, la antigua avería de culata podría estar relacionada con la actual presión excesiva del motor, pero el tiempo transcurrido y el uso continuo del vehículo complican cualquier reclamación.

“El daño que produces va a ser mayor”, advirtió el especialista

El experto mecánico fue contundente con su advertencia. En el vídeo de TikTok, insistió en que seguir conduciendo un coche en ese estado solo agrava los daños: “Traerlo al taller tirando anticongelante a chorros y circular por la carretera no lo puedes hacer”.

Gaitán añadió que es comprensible el enfado del conductor si no le hacen caso o no quiere asumir el coste inicial, pero insistió en que la prioridad debe ser detener el coche y repararlo o reclamar de inmediato.

“Si continúas, el daño que produces va a ser mayor", advirtió Gaitán. "No puedes seguir utilizando el coche y dos años después querer reclamar algo que, probablemente, como te digo, lleves razón, pero que por no haber hecho las cosas bien, la pierdes”, concluyó.