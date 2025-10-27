Los expertos en coches recomiendan este SUV clásico japonés ahora 100% eléctrico: el precio arranca desde los 36000 euros

El nuevo Toyota C-HR+ Electric es la nueva gran apuesta de la marca japonesa dentro del segmento SUV 100% eléctrico. Los expertos en coches destacan que esta evolución del modelo clásico de Toyota no se limita a incorporar una batería, sino que redefine su diseño, su rendimiento y su tecnología. Según AutoFácil, este lanzamiento marca un antes y un después en la estrategia de electrificación de la compañía.

Un SUV clásico de Toyota que da el salto a lo 100% eléctrico

El Toyota C-HR+ Electric conserva la esencia del SUV clásico, pero ahora combina estilo coupé con eficiencia eléctrica total. Monta la plataforma e-TNGA, la misma que utiliza el bZ4X, lo que garantiza una base sólida y moderna. Su precio parte desde 36.000 euros y las primeras unidades llegarán a los concesionarios en el primer trimestre de 2026, según confirmó AutoFácil.

El diseño es más largo, ancho y alto que el anterior, lo que se traduce en un interior más amplio y un maletero con 416 litros. La aerodinámica también mejora con un coeficiente de 0,26 y detalles como el frontal cerrado, los tiradores integrados y una zaga más estilizada. Las llantas de hasta 20 pulgadas y la carrocería bitono le aportan un aspecto más deportivo sin perder elegancia.

SUV Toyota C-HR+ Electric Toyota

Potencia, autonomía y tecnología al nivel de los mejores SUV eléctricos

El nuevo SUV eléctrico de Toyota estará disponible con una batería de 77 kWh y dos opciones de tracción. La versión de tracción delantera ofrece 224 CV y hasta 609 km de autonomía, mientras que la variante AWD alcanza 343 CV y acelera de 0 a 100 km/h en 5,2 segundos, con una autonomía aproximada de 500 km.

La carga rápida permite pasar del 10 al 80 % en 30 minutos gracias a un sistema de preacondicionamiento inteligente. Además, los acabados más completos admiten carga en corriente alterna de hasta 22 kW, facilitando las recargas domésticas.

En el interior, el salto tecnológico es claro. Incluye un cuadro digital de 7 pulgadas, pantalla central de 14 pulgadas compatible con Android Auto y Apple CarPlay, y un sistema de sonido JBL de 800 W. Todo el conjunto se complementa con materiales sostenibles y el nuevo Toyota Safety Sense, que suma asistentes avanzados como la Cámara 360º o la Alerta de Tráfico Cruzado Frontal.