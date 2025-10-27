Un experto en coches desmiente el mito de este BMW: "Si lo comprase me daría un bajón muy grande"

El experto en automoción Juanjo Jiménez, conocido por sus vídeos en Automotive Top, ha generado debate en redes tras mostrar un supuesto defecto de diseño en un BMW Serie 4. Según explicó, el modelo incluye componentes de Peugeot y Citroën, algo que, para él, “le dio un bajón muy grande” al comprobarlo.

Las críticas del mecánico al BMW: “no es un coche exclusivo como aparenta”

En su vídeo, el mecánico comienza mostrando el coche con entusiasmo, destacando su estética y su posicionamiento como un modelo de gama alta dentro de la firma. Sin embargo, rápidamente va con sus críticas: “¿Esto es un BMW Serie 4? Está chulo, ¿verdad? Pero si os digo que tiene componentes de Peugeot y Citroën, ¿cómo os quedáis?”.

Jiménez explica que, pese a tratarse de un coche con un precio elevado y una imagen de lujo, BMW ha reutilizado piezas comunes de otras marcas del grupo Stellantis, algo que considera decepcionante. “Es un coche especial, alto de gama, y aun así te encuentras con las botoneras de los elevalunas de un Peugeot o un Citroën de hace más de una década”, señaló.

Las piezas que indignaron al mecánico

El hallazgo más llamativo, según el experto, está en los controles de las ventanillas eléctricas, idénticos a los que utilizaban modelos como el Peugeot 407 o el Citroën C4 de principios de los 2000. “Estas botoneras son las mismas que las de un Citroën C4 del año 2008, tal cual”, subraya mientras muestra las piezas.

“Si me compro un BMW y me encuentro esto, me daría un bajón muy grande”, afirma.